Макрон прибыл в Китай, перед визитом он поговорил с Байденом

Кадры прибытия опубликовало в Twitter китайское СМИ CGTN.
French President Macron arrives in Beijing for visit pic.twitter.com/Cc0EYCodFC— CGTN (@CGTNOfficial) April 5, 2023
Визит продлится до 7 апреля, отметило СМИ.
Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение.
Накануне своего визита Макрон обсудил поездку в Китай и поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.
"Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе", – говорится в сообщении Елисейского дворца, которое цитирует AFP.
Макрон и Байден также надеются, что Китай сможет способствовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и выработать общую повестку дня по климату и биоразнообразию.
Свой визит в Китай Макрон анонсировал в феврале. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".
Анонсировалось, что вместе с президентом Франции в Китай отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.