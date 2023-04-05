Макрон прибыл в Китай, перед визитом он поговорил с Байденом

Кадры прибытия опубликовало в Twitter китайское СМИ CGTN.

French President Macron arrives in Beijing for visit pic.twitter.com/Cc0EYCodFC — CGTN (@CGTNOfficial) April 5, 2023

Визит продлится до 7 апреля, отметило СМИ.

Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение.

Накануне своего визита Макрон обсудил поездку в Китай и поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.

"Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе", – говорится в сообщении Елисейского дворца, которое цитирует AFP.

Макрон и Байден также надеются, что Китай сможет способствовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и выработать общую повестку дня по климату и биоразнообразию.