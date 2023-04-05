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Макрон прибыл в Китай, перед визитом он поговорил с Байденом

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Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в пекинский аэропорт Шоуду (Китай). Об этом 5 апреля сообщило французское агентство AFP.

Кадры прибытия опубликовало в Twitter китайское СМИ CGTN.

Визит продлится до 7 апреля, отметило СМИ. 

Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение. 

Накануне своего визита Макрон обсудил поездку в Китай и поддержку Украины с президентом США Джо Байденом. 

"Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе", – говорится в сообщении Елисейского дворца, которое цитирует AFP. 

Макрон и Байден также надеются, что Китай сможет способствовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и выработать общую повестку дня по климату и биоразнообразию.

Контекст:

Свой визит в Китай Макрон анонсировал в феврале. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".

Анонсировалось, что вместе с президентом Франции в Китай отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Теги: Украина, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Пекин, КНР, война России против Украины, Эммануэль Макрон, визит
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