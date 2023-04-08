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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой

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Москва должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам, считает Блинкен
Москва должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам, считает Блинкен
Фото: ЕРА

Госсекретарь Энтони Блинкен в настоящее время исключает переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое 8 апреля цитирует немецкое издание Tagesschau.

Он считает мир недопустимым без вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой – и я это понимаю. Но если это будет означать практически ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и прочным миром", – заявил Блинкен.

РФ может перегруппировать свои войска и через определенное время снова атаковать, объяснил он свою позицию.

"Москва должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам, целью которых будет именно справедливый и прочный мир", – добавил он.

В том же интервью госсекретарь США высказал мнение, что контрнаступление Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели. Он также отметил, что США стремятся помочь Украине защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость, а решение о том, как возвращать Крым, Украина должна принимать сама.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Теги: оккупация, Госдепартамент США, переговоры, прогноз, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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