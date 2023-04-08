Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой

Москва должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам, считает Блинкен Фото: ЕРА

Он считает мир недопустимым без вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой – и я это понимаю. Но если это будет означать практически ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и прочным миром", – заявил Блинкен.

РФ может перегруппировать свои войска и через определенное время снова атаковать, объяснил он свою позицию.

"Москва должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам, целью которых будет именно справедливый и прочный мир", – добавил он.

В том же интервью госсекретарь США высказал мнение, что контрнаступление Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели. Он также отметил, что США стремятся помочь Украине защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость, а решение о том, как возвращать Крым, Украина должна принимать сама.