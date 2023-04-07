Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым призвал к скорейшему прекращению войны РФ против Украины

Война, которую в прошлом году против Украины начала РФ, "продолжает наносить ущерб всему миру", отметил Чавушоглу Фото: EPA

Об этом Чавушоглу рассказал на итоговой пресс-конференции, его цитируют Daily Sabah и TRT.

Турция "выразила желание скорейшего прекращения конфликта" путем переговоров на основе международного права, подчеркнул глава МИД страны.

По словам Чавушоглу, война, которую против Украины начала РФ, длится уже более года и "продолжает наносить ущерб всему миру".

Турецкий министр добавил, что Анкара контактирует с обеими сторонами и готова оказать наилучшую поддержку, чтобы продвинуть диалог.