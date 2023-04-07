Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым призвал к скорейшему прекращению войны РФ против Украины

Об этом Чавушоглу рассказал на итоговой пресс-конференции, его цитируют Daily Sabah и TRT.
Турция "выразила желание скорейшего прекращения конфликта" путем переговоров на основе международного права, подчеркнул глава МИД страны.
По словам Чавушоглу, война, которую против Украины начала РФ, длится уже более года и "продолжает наносить ущерб всему миру".
Турецкий министр добавил, что Анкара контактирует с обеими сторонами и готова оказать наилучшую поддержку, чтобы продвинуть диалог.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку.
20 сентября 2022 года президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
В марте 2023 года президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины.