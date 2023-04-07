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Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым призвал к скорейшему прекращению войны РФ против Украины

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Война, которую в прошлом году против Украины начала РФ, "продолжает наносить ущерб всему миру", отметил Чавушоглу
Война, которую в прошлом году против Украины начала РФ, "продолжает наносить ущерб всему миру", отметил Чавушоглу
Фото: EPA

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 апреля в Анкаре в ходе переговоров с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым обсудил региональные вопросы, среди которых доминировал российско-украинский конфликт.

Об этом Чавушоглу рассказал на итоговой пресс-конференции, его цитируют Daily Sabah и TRT.

Турция "выразила желание скорейшего прекращения конфликта" путем переговоров на основе международного права, подчеркнул глава МИД страны.

По словам Чавушоглу, война, которую против Украины начала РФ, длится уже более года и "продолжает наносить ущерб всему миру".

Турецкий министр добавил, что Анкара контактирует с обеими сторонами и готова оказать наилучшую поддержку, чтобы продвинуть диалог.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку.

20 сентября 2022 года президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины

Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, ущерб, пресс-конференция, МИД Турции
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