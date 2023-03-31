Зеленский рассказал, какой формат переговоров с РФ он допускает в конце войны

Украина готова вести переговоры говорить только с теми представителями РФ, кто гарантирует уход российской армии без боя – президент Фото: president.gov.ua

По его словам, Киев предложила формулу, где "есть абсолютно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны". Потому, что Украина и ее союзники хотят мира.

"Мы не поддерживаем войну, мы поддерживаем победу как итог этой войны... Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом будут сидеть порядочные страны. Представитель РФ? Мне сложно представить, кто в то время это будет. Тот, кто без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", – описал возможный вид будущих переговоров Зеленский.

В том случае, если украинские защитники и дальше будут силой выбивать оккупантов со своей земли, то с такими людьми не о чем говорить в целом, отметил президент.

"Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными, нерукопожатными. Вот и все", – подытожил он.