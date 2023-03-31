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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал, какой формат переговоров с РФ он допускает в конце войны

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Украина готова вести переговоры говорить только с теми представителями РФ, кто гарантирует уход российской армии без боя президент
Украина готова вести переговоры говорить только с теми представителями РФ, кто гарантирует уход российской армии без боя – президент
Фото: president.gov.ua

Переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 31 марта на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии, запись которой опубликовал в YouTube Офис президента.

По его словам, Киев предложила формулу, где "есть абсолютно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны". Потому, что Украина и ее союзники хотят мира.

"Мы не поддерживаем войну, мы поддерживаем победу как итог этой войны... Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом будут сидеть порядочные страны. Представитель РФ?  Мне сложно представить, кто в то время это будет. Тот, кто без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", – описал возможный вид будущих переговоров Зеленский.

В том случае, если украинские защитники и дальше будут силой выбивать оккупантов со своей земли, то с такими людьми не о чем говорить в целом, отметил президент.

"Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными, нерукопожатными. Вот и все", – подытожил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Для окончания войны Украина предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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