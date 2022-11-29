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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под "переговорами" с Украиной Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного – Подоляк

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Подоляк: Какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой?
Подоляк: Какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой?
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

29 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил в Twitter, что имеет в виду российская власть, когда говорит о переговорах с Украиной.

"Все заявления РФ нужно пропускать через "сито правды". Тогда увидим, что под "переговорами" Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного", – написал он.

По словам советника главы ОП, "ответ известен: какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой?".

"Хотите послушать украинский язык? Выведите войска", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, украинский язык, переговоры, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк
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