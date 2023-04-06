По поводу переговоров с РФ ориентироваться следует только на слова Зеленского – пресс-секретарь

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, когда ВСУ достигнут админграницы оккупированного полуострова.
"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", – заявил спикер Зеленского.
Зеленский в ноябре 2022 года не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он.
В марте 2023 года Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины.
"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом будут сидеть порядочные страны. Представитель РФ? Мне сложно представить, кто в то время это будет. Тот, кто без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", – сказал Зеленский.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.