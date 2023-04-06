ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

По поводу переговоров с РФ ориентироваться следует только на слова Зеленского – пресс-секретарь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский не исключал освобождение Крыма невоенным путем, но подчеркивал, что дипломатический формат возможен только после полного вывода войск РФ из Украины
Зеленский не исключал освобождение Крыма невоенным путем, но подчеркивал, что дипломатический формат возможен только после полного вывода войск РФ из Украины
Фото: president.gov.ua

В вопросе возможных переговоров с Россией, в частности о деоккупации Крыма, стоит ориентироваться только на президента Украины Владимира Зеленского, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, когда ВСУ достигнут админграницы оккупированного полуострова.

"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", – заявил спикер Зеленского.

Зеленский в ноябре 2022 года не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он.

В марте 2023 года Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины

"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом будут сидеть порядочные страны. Представитель РФ? Мне сложно представить, кто в то время это будет. Тот, кто без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Теги: Россия, Крым, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Сибига, Сергей Никифоров, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
Галина ГРИШИНА
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
Галина ГРИШИНА
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (122150)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (118525)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (116900)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (103141)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (69859)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (51391)
7
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (46490)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (44040)
 
 
 
 