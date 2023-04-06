По поводу переговоров с РФ ориентироваться следует только на слова Зеленского – пресс-секретарь

Зеленский не исключал освобождение Крыма невоенным путем, но подчеркивал, что дипломатический формат возможен только после полного вывода войск РФ из Украины Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма, когда ВСУ достигнут админграницы оккупированного полуострова.

"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", – заявил спикер Зеленского.

Зеленский в ноябре 2022 года не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он.

В марте 2023 года Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины.

"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом будут сидеть порядочные страны. Представитель РФ? Мне сложно представить, кто в то время это будет. Тот, кто без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", – сказал Зеленский.