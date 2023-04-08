Яценюк: Важно, чтобы Лукашенко понес юридическую ответственность. Он соратник Путина и соучастник преступлений

Гордон предложил собеседнику прокомментировать очередное заявление Лукашенко о том, что он якобы не держится за власть.

"Смотрите: кто такой Лукашенко? Первое – это преступник. Второе – это мразюка. Третье – это вонючий пес, который должен получить ордер Международного уголовного суда", – высказался Яценюк.

По мнению украинского экс-премьера, Беларусь и режим Лукашенко требуют гораздо большего внимания Украины и мирового сообщества, чем сегодня.

"Потому что когда мы вводим санкции, когда мы говорим о санкциях, основной акцент, как правило, делается на Россию. Я очень хорошо помню, когда вводились санкции и почему-то, по странному стечению обстоятельств, в Украине не были введены санкции в [отношении] ближайших "карманов" [спонсоров] Лукашенко", – отметил он.

Яценюк, в частности, упомянул белорусского бизнесмена Николая Воробья, которого СМИ называют "кошельком" Лукашенко.

"Такой гражданин Воробей, который здесь вел бизнес, который здесь, в Украине, продавал либо битум, либо нефть. И тут, по странному стечению обстоятельств, это было до войны, его нет в санкциях. А почему его нет в санкциях?" – задался вопросом экс-премьер.

Лукашенко же, по убеждению Яценюка, "даже не продал свою страну – он сдал свою страну".

"Он сдал свою страну, он отдал свой народ в рабство, в рабство России. И на нем точно будет историческая ответственность. Но пока история напишется, очень важно, чтобы на нем была еще и юридическая ответственность. Это приспешник и это соучастник преступлений. Это приспешник [президента РФ Владимира] Путина и это соучастник преступлений", – заявил бывший премьер-министр Украины.

Яценюк признался, что его всегда удивляла лояльность украинцев к Лукашенко.

"Как 60% или 70% даже украинцев на вопрос, кто лучший президент, говорили, что это Лукашенко? Слушайте, ну люди, ну вы что, не видите, не слышите или не понимаете? Как же может быть убийца, убивающий политическую оппозицию, диктатор, человек, сдавший и продавший свою страну Путину, реальный преступник – как он может быть так популярен?" – поделился он.

Яценюк уточнил, что сейчас самопровозглашенный президент Беларуси уже не так популярен в Украине, но цена этого прозрения оказалась высока.

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