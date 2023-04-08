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Яценюк: Важно, чтобы Лукашенко понес юридическую ответственность. Он соратник Путина и соучастник преступлений

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Лукашенко подельник Путина и может понести ответственность, убежден Яценюк
Лукашенко – подельник Путина и может понести ответственность, убежден Яценюк
Фото: kremlin.ru

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко сдал свою страну в рабство России и должен понести ответственность за это. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

Гордон предложил собеседнику прокомментировать очередное заявление Лукашенко о том, что он якобы не держится за власть.

"Смотрите: кто такой Лукашенко? Первое – это преступник. Второе – это мразюка. Третье – это вонючий пес, который должен получить ордер Международного уголовного суда", – высказался Яценюк.

По мнению украинского экс-премьера, Беларусь и режим Лукашенко требуют гораздо большего внимания Украины и мирового сообщества, чем сегодня.

"Потому что когда мы вводим санкции, когда мы говорим о санкциях, основной акцент, как правило, делается на Россию. Я очень хорошо помню, когда вводились санкции и почему-то, по странному стечению обстоятельств, в Украине не были введены санкции в [отношении] ближайших "карманов" [спонсоров] Лукашенко", – отметил он.

Яценюк, в частности, упомянул белорусского бизнесмена Николая Воробья, которого СМИ называют "кошельком" Лукашенко.

"Такой гражданин Воробей, который здесь вел бизнес, который здесь, в Украине, продавал либо битум, либо нефть. И тут, по странному стечению обстоятельств, это было до войны, его нет в санкциях. А почему его нет в санкциях?" – задался вопросом экс-премьер.

Лукашенко же, по убеждению Яценюка, "даже не продал свою страну – он сдал свою страну".

"Он сдал свою страну, он отдал свой народ в рабство, в рабство России. И на нем точно будет историческая ответственность. Но пока история напишется, очень важно, чтобы на нем была еще и юридическая ответственность. Это приспешник и это соучастник преступлений. Это приспешник [президента РФ Владимира] Путина и это соучастник преступлений", – заявил бывший премьер-министр Украины.

Яценюк признался, что его всегда удивляла лояльность украинцев к Лукашенко.

"Как 60% или 70% даже украинцев на вопрос, кто лучший президент, говорили, что это Лукашенко? Слушайте, ну люди, ну вы что, не видите, не слышите или не понимаете? Как же может быть убийца, убивающий политическую оппозицию, диктатор, человек, сдавший и продавший свою страну Путину, реальный преступник – как он может быть так популярен?" – поделился он.

Яценюк уточнил, что сейчас самопровозглашенный президент Беларуси уже не так популярен в Украине, но цена этого прозрения оказалась высока. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Тогда он победил во втором туре выборов, став первым президентом независимой Беларуси. 

9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента, которые Лукашенко сфальсифицировал и. одержал "победу" с показателем 80,1% голосов. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году. Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. Лукашенко неоднократно в своих выступлениях оправдывал и поддерживал российскую агрессию против Украины.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". Он заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, санкции, переговоры, агрессия, нападение, перемирие, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, преступник, российские оккупанты, военное преступление
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