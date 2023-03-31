Лукашенко заявил, что не собирается умирать и не будет "хромой уткой"

"До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду "хромой уткой", как это говорят. Вот объявил об уходе, "хромая утка". У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас", – сказал Лукашенко.
Он обратил внимание на то, "какие обстоятельства" сейчас.
"И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там [за рубежом] хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип", – заявил политик
Он также заверил, что не готовил изменения в конституцию Беларуси "под себя". По его словам, они ориентированы на то, чтобы "обезопасить страну, тех патриотов, которые хотят жить в этой стране", в период, когда к власти в Беларуси придет другой человек.
"Поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду... Я думаю о будущем. Потому что, как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом", – заявил самопровозглашенный президент.
При этом он призвал "прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности".
"Мои дети президентами не будут", – пообещал он.
Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Тогда он победил во втором туре выборов, став первым президентом независимой Беларуси.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами. Их жестко разгоняли, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась, но силовики продолжили задержания оппозиционеров.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.
Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году. Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.