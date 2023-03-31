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Лукашенко заявил, что не собирается умирать и не будет "хромой уткой"

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Лукашенко заявил, что если его не будет, то его детей "будут давить со всех сторон"
Лукашенко заявил, что если его не будет, то его детей "будут давить со всех сторон"
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что якобы не держится за власть и остается на посту только из-за обстоятельств. Об этом он говорил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, которое транслировал канал "БелРос 3.0".

"До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду "хромой уткой", как это говорят. Вот объявил об уходе, "хромая утка". У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас", – сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, "какие обстоятельства" сейчас. 

"И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там [за рубежом] хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип",  заявил политик

Он также заверил, что не готовил изменения в конституцию Беларуси "под себя". По его словам, они ориентированы на то, чтобы "обезопасить страну, тех патриотов, которые хотят жить в этой стране", в период, когда к власти в Беларуси придет другой человек. 

"Поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду... Я думаю о будущем. Потому что, как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом", – заявил самопровозглашенный президент.

При этом он призвал "прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности".

"Мои дети президентами не будут", – пообещал он.  

Контекст:

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Тогда он победил во втором туре выборов, став первым президентом независимой Беларуси. 

9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами. Их жестко разгоняли, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.  Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиНа пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась, но силовики продолжили задержания оппозиционеров. 

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

Следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году. Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
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