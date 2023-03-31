Лукашенко заявил, что не собирается умирать и не будет "хромой уткой"

Лукашенко заявил, что если его не будет, то его детей "будут давить со всех сторон" Фото: president.gov.by

"До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду "хромой уткой", как это говорят. Вот объявил об уходе, "хромая утка". У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас", – сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, "какие обстоятельства" сейчас.

"И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там [за рубежом] хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип", – заявил политик

Он также заверил, что не готовил изменения в конституцию Беларуси "под себя". По его словам, они ориентированы на то, чтобы "обезопасить страну, тех патриотов, которые хотят жить в этой стране", в период, когда к власти в Беларуси придет другой человек.

"Поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду... Я думаю о будущем. Потому что, как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом", – заявил самопровозглашенный президент.

При этом он призвал "прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности".

"Мои дети президентами не будут", – пообещал он.