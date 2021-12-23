Белорусские силовики объявили "Радыё Свабода" "экстремистским формированием"

На сайте МВД интернет-ресурсы "Радыё Свабода" включены в перечень "причастных к экстремистской деятельности".

В начале декабря "экстремистскими материалами" в Беларуси признали аккаунты в соцсетях "Радыё Свабода – Беларусь". Президент Radio Free Europe / Radio Liberty Джейми Флай заявлял, что "Радыё Свабода" "категорически отвергает этот нелепый ярлык".

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.