В Беларуси соцсети "Радыё Свабода" признали "экстремистскими материалами"

"Информационная продукция Telegram-канала "Радыё Свабода – Беларусь", ее аналоги в социальных сетях и видеохостинге YouTube признаны экстремистскими материалами. Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуются по закону!" – говорится в сообщении.

Как сообщает "Радыё Свабода", президент Radio Free Europe / Radio Liberty Джейми Флай прокомментировал решение белорусских властей.

"Радыё Свабода" категорически отвергает этот нелепый ярлык. Мы стремимся и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко продолжает ясно давать понять, что его пренебрежение правдой и его попытки ограничить доступ к независимой информации не имеют границ", – заявил он.

Радиостанция отмечает, что в Беларуси после выборов в августе 2020 года власти признали экстремистскими более 300 информационных ресурсов.