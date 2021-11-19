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Лукашенко признал, что силовики избивали задержанных на протестах в Беларуси

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Лукашенко: Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали
Лукашенко: Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интервью ВВС признал, что силовики избивали граждан, задержанных во время протестов в стране.

В ходе интервью ему показали видео, на котором видно, как люди выходили из следственного изолятора в Минске со следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", – сказал Лукашенко.

О пытках в минском СИЗО заявляли ряд граждан, которые были задержаны белорусскими силовиками. В частности, активист Дмитрий Дашкевич, вышедший из СИЗО на Окрестина, рассказал, что в этом заведении есть бетонные камеры, где силовики пытают людей.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантам уже направлены в суды.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, СИЗО, Минск, протесты в Беларуси
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