Лукашенко признал, что силовики избивали задержанных на протестах в Беларуси

Лукашенко: Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали Фото: ЕРА

В ходе интервью ему показали видео, на котором видно, как люди выходили из следственного изолятора в Минске со следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", – сказал Лукашенко.

О пытках в минском СИЗО заявляли ряд граждан, которые были задержаны белорусскими силовиками. В частности, активист Дмитрий Дашкевич, вышедший из СИЗО на Окрестина, рассказал, что в этом заведении есть бетонные камеры, где силовики пытают людей.