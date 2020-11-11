"Это пытки, насколько они могут пытать в 2020 году в центре Европы". Белорусский активист рассказал об издевательствах в СИЗО

Белорусский активист Дмитрий Дашкевич, вышедший из минского СИЗО на Окрестина, рассказал, что в этом заведении есть бетонные камеры, где силовики пытают людей.

В комментарии телеканалу "Настоящее время" активист Дмитрий Дашкевич, который провел 15 суток в минском СИЗО на Окрестина, рассказал об издевательствах силовиков над заключенными.

Он сообщил, что сидел в бетонной камере с бывшим правоохранителем (полковником из ГАИ), который рассказал ему, что силовики раздевали заключенных догола, а потом заливали камеру водой. По словам экс-силовика, ему не давали необходимых лекарств.

Человеку из соседней камеры, у которого сахарный диабет, также не давали лекарств. Людей не водили мыться, отключали воду, из-за чего они не могли сходить в туалет.

Дашкевич высказал мнение, что у силовиков есть некий список, кто именно должен "валяться на бетоне". Среди таких был милиционер, который в августе отказался работать в органах.

Активист рассказал, что провел в бетонной камере трое суток, после чего его перевели в обычную камеру.

Он добавил, что его сосед-правоохранитель, уходя, оставил ему свой свитер. "Без этого свитера я бы там не выжил", – сказал Дашкевич.

По данным издания TUT.BY, Дашкевича задержали 25 октября за якобы участие в несанкционированном мероприятии. На суде он потребовал прекратить пытки в следственном изоляторе на Окрестина. Его приговорили к 15 суткам ареста.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.