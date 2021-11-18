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В Праге голые куклы Путина и Лукашенко усадили на "золотой" унитаз у посольства Беларуси. Видео

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В Праге активисты принесли куклы Путина и Лукашенко к посольству Беларуси
В Праге активисты принесли куклы Путина и Лукашенко к посольству Беларуси
Скриншот: Kaputin - Demokraté, zastavme Putina / Facebook

В Праге (Чехия) 17 ноября состоялась акция протеста, участники которой принесли к посольству Беларуси в этой стране куклы президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила в Facebook группа "Капутин", организовавшая акцию.

Куклы Путина и Лукашенко активисты усадили на "золотой" унитаз. При этом на них не было одежды, а на постаменте с унитазом прикреплена табличка "Голые убийцы".

Кукла Лукашенко была полностью без одежды и держала в руках "окровавленную" хоккейную клюшку. На кукле Путина были красные трусы, спущенные до лодыжек. В левой руке куклы – рулон туалетной бумаги, правая поддерживает "Лукашенко", сидящего у нее на коленях.

Цель мероприятия – напоминание о гибридной войне, которую, по словам организаторов акции, развернули главы этих государств против всего мира.

"Протестом мы хотим обратить внимание на ситуацию в России и Беларуси – два самых деспотичных режима в современной Европе. Эти режимы объединяет не только их формальное "Союзное государство", но и их неуважение к правам человека, подавление свободы своего народа и оппозиции", – говорится в заявлении активистов.

https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/photos/a.1267403130045305/4508460472606205/?type=3

Активисты из группы "Капутин" в Чехии не первый раз организовывают акции с куклой голого Путина.

16 апреля они украсили забор посольства России в Праге золотыми ершиками и унитазами, а также установили статую президента РФ в обнаженном виде на золотом унитазе и мраморном постаменте. Таким образом они протестовали против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии РФ против Украины. 

видео

Видео: currenttime.tv
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Чехия, Александр Лукашенко, права человека, Прага, акция
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