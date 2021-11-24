"Полные отморозки и маргиналы". В МВД Беларуси предлагают лишать гражданства за экстремистские преступления

В МВД Беларуси требуют также установить ответственность за подписку на интернет-ресурсы "с экстремистскими материалами" Фото: mlyn.by

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", – заявил Паршин.

Также в МВД Беларуси требуют установить административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы "с экстремистскими материалами". В качестве дополнительного наказания экстремистов предлагают применять общую конфискацию их имущества.

На вопрос об уже задержанных белорусской милицией экстремистах, Паршин охарактеризировал их так: "Полные отморозки и маргиналы, думающие, что путем переворота и мятежа смогут улучшить свое материальное состояние либо подняться на социальном лифте, став так называемыми героями революции", – сказал он.