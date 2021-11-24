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В Беларуси признали экстремистскими соцсети старейшего издания страны – правозащитники

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В Беларуси преследуют оппозиционные издания
В Беларуси преследуют оппозиционные издания
Фото: Наша Ніва / Facebook

Белорусские власти решили признать экстремистскими страницы издания "Наша Ніва" в социальных сетях. Об этом 23 ноября проинформировал белорусский правозащитный центр "Весна".

"Стало известно, что информационная продукция Telegram-канала и соцсетей "Нашей Ніви" признана экстремистскими материалами", – говорится в сообщении.

"Радыё Свабода" отмечало 23 ноября, что "в республиканском списке экстремистских материалов, который ведет министерство информации, подтверждающей информации пока нет".

Именно 23 ноября изданию "Наша Ніва" исполнилось 115 лет, это старейшее издание Беларуси, подчеркивает "Радыё Свабода".

В июле власти Беларуси закрыли сайт издания, был задержан главный редактор "Нашей Ніви" Егор Марцинович.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

Теги: СМИ, Беларусь, оппозиция, экстремизм, соцсети, журналисты, Telegram, соцсеть, протесты в Беларуси
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