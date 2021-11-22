ГОРДОН
 
 
МИР

"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали". Лукашенко ответил на вопрос, почему уничтожает гражданское общество в Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко отметил, что в Беларуси нет политической статьи
Лукашенко отметил, что в Беларуси нет политической статьи
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в интервью BBC пригрозил ликвидировать структуры в республике, финансированные странами Запада.

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте "Русской службы BBC".

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы спросил Лукашенко, почему он уничтожает гражданское общество в Беларуси. Розенберг отметил, что с июля в стране ликвидировано 270 некоммерческий организаций (НКО).

"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО [неправительственные организации] и прочие, которые его финансировали… Тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь ваших, которых вы видели здесь, в Минске, – мы если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", – ответил Лукашенко.

Розенберг переспросил у политика, работают ли против Беларуси 270 НКО, финансируемых Западом.

"Я не знаю, сколько точно НКО вы финансировали, но если они ликвидированы – значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована незаслуженно, еще что-то, пожалуйста, обратитесь, можете напрямую ко мне. Я в течение суток разберусь. И если кто-то попал в этот список незаслуженно… мы его немедленно восстановим", – подчеркнул Лукашенко.

Корреспондент отметил, что в Беларуси – 873 политических заключенных.

"У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет", – указал Лукашенко.

По его словам, оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Беларуси к 11 годам лишения свободы якобы за попытку захватить власть, – агент Запада.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На 22 ноября 2021 года в Беларуси признаны политзаключенными 875 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Верховный суд Беларуси ликвидировал местную ассоциацию журналистов.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, преследования, протесты, арест, гражданское общество, Минск, заключенные, пострадавшие, интервью, власть, финансирование, Мария Колесникова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (274843)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (229603)
3
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (218901)
4
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (194141)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (95095)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (89605)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (87987)
8
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (38799)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS