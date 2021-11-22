"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали". Лукашенко ответил на вопрос, почему уничтожает гражданское общество в Беларуси

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте "Русской службы BBC".

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы спросил Лукашенко, почему он уничтожает гражданское общество в Беларуси. Розенберг отметил, что с июля в стране ликвидировано 270 некоммерческий организаций (НКО).

"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО [неправительственные организации] и прочие, которые его финансировали… Тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь ваших, которых вы видели здесь, в Минске, – мы если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", – ответил Лукашенко.

Розенберг переспросил у политика, работают ли против Беларуси 270 НКО, финансируемых Западом.

"Я не знаю, сколько точно НКО вы финансировали, но если они ликвидированы – значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована незаслуженно, еще что-то, пожалуйста, обратитесь, можете напрямую ко мне. Я в течение суток разберусь. И если кто-то попал в этот список незаслуженно… мы его немедленно восстановим", – подчеркнул Лукашенко.

Корреспондент отметил, что в Беларуси – 873 политических заключенных.

"У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет", – указал Лукашенко.

По его словам, оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Беларуси к 11 годам лишения свободы якобы за попытку захватить власть, – агент Запада.