Член ПАСЕ Зингерис о белорусской революции: Не перейти на красный свет во время революции, не упразднить КГБ, не арестовать всех этих сатрапов – это значит подготовить себе тюрьмы и лагеря

"Лукашенко уничтожил беларускость, европейскую беларускость. Два с половиной года назад, в июле, мы видели миллионы людей, которые протестовали против Лукашенко. Когда они снимали обувь и вставали на скамейки, 100 тыс. людей пытались не перейти на красный свет, я подумал: "Конец белорусской революции. Надежда только на Украину". Не перейти дорогу на красный свет во время революции, не занять здание этих мерзавцев, как мы сделали в Литве, не упразднить КГБ, не арестовать этих сатрапов – значит подготовить себе тюрьмы и лагеря", – сказал Зингерис.
По его словам, белорусское общество "пыталось полететь в сторону свободы", однако действовало очень нерешительно.
"Но мы все еще надеемся на белорусских партизан, надеемся на группу [лидера белорусской оппозиции Светланы] Тихановской, на тех белорусов, которые не сдаются в тюрьмах. Это все-таки европейский народ. Мы надеемся, что когда уберут убийцу Лукашенко, убийцу своего народа, Беларусь двинется в сторону Украины и Литвы", – подчеркнул Зингерис.
Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Позднее Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций против режима Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились. Силовики продолжили задержания несогласных с результатами голосования.
Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.