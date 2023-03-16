Член ПАСЕ Зингерис о белорусской революции: Не перейти на красный свет во время революции, не упразднить КГБ, не арестовать всех этих сатрапов – это значит подготовить себе тюрьмы и лагеря

"Лукашенко уничтожил беларускость, европейскую беларускость. Два с половиной года назад, в июле, мы видели миллионы людей, которые протестовали против Лукашенко. Когда они снимали обувь и вставали на скамейки, 100 тыс. людей пытались не перейти на красный свет, я подумал: "Конец белорусской революции. Надежда только на Украину". Не перейти дорогу на красный свет во время революции, не занять здание этих мерзавцев, как мы сделали в Литве, не упразднить КГБ, не арестовать этих сатрапов – значит подготовить себе тюрьмы и лагеря", – сказал Зингерис.

По его словам, белорусское общество "пыталось полететь в сторону свободы", однако действовало очень нерешительно.

"Но мы все еще надеемся на белорусских партизан, надеемся на группу [лидера белорусской оппозиции Светланы] Тихановской, на тех белорусов, которые не сдаются в тюрьмах. Это все-таки европейский народ. Мы надеемся, что когда уберут убийцу Лукашенко, убийцу своего народа, Беларусь двинется в сторону Украины и Литвы", – подчеркнул Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

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