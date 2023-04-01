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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины – Генштаб ВСУ

В Беларуси тренируют российских военных
В Беларуси тренируют российских военных
Фото: ЕРА

На территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии. Об этом проинформировал 1 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Высшее политическое руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено".

По данным украинской армии, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений", но ряд населенных пунктов Черниговской (Александровка), Сумской (Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка) и Харьковской области (Ветеринарное, Зыбино, Охримовка, Красное Первое) оккупанты обстреляли.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iuVENqYbPWYsmDuE8GA2B4GEN5i1JYWRK9dL2QZFKAtDn8c9mAvWy8ibJDVLWSKxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне РФ против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, воздушное пространство, полигон, война России против Украины
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