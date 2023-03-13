"Ментально сорвалась". Цуренко отказалась играть со второй ракеткой мира из Беларуси из-за панической атаки после разговора с президентом WTA

Цуренко не вышла на матч с белоруской Соболенко в результате панической атаки после разговора с главой WTA Фото: EPA (архив)

В комментарии порталу "Большой теннис Украины" Цуренко пояснила, что не смогла выйти на корт из-за срыва, причиной которого стал состоявшийся несколько дней назад разговор с президентом Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика", – поделилась она.

По словам 33-летней теннисистки, она "была совершенно шокирована тем, что услышала" в разговоре с главой WTA.

"У меня было много вопросов о помощи украинцам, и мы плавно перешли к острым темам, и я все это от него услышала. Я под впечатлением от всего этого просто ментально сегодня сорвалась, честно говоря", – призналась Цуренко.

По ее словам, Саймон заявил, что, хотя сам войну РФ против Украины не поддерживает, но противоположное мнение и поддержка войны со стороны теннисистов из России и Беларуси "не должны ее огорчать".

Президент WTA, говорит Цуренко, также выразил уверенность в участии россиян и белорусов в теннисных соревнованиях на Олимпиаде 2024 по той же схеме, по которой они сейчас участвуют в теннисных турнирах. Он убежден, что в этом случае правила fair play и олимпийские принципы якобы не будут нарушены.

"Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре [против Донны Векич] было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт. У меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду готова к следующему турниру", – отметила Цуренко.

BNP Paribas Open из серии WTA Premier Mandatory проходит на хардовом покрытии в Индиан-Уэллсе. В 2023 году – с 8-го по 19 марта. Призовой фонд женского турнира – $8,4 млн.

После того как Цуренко покинула турнир, единственной украинкой, продолжающей здесь выступления, осталась Ангелина Калинина (№29 WTA), которая в третьем круге сыграет против Марии Саккари из Греции (седьмая ракетка мира).