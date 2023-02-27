Почти все украинки из топ-200 рейтинга WTA улучшили позиции, первая ракетка Украины обновила личный рекорд

26-летняя украинка за неделю поднялась на четыре позиции.

Рейтинг Калининой улучшился после того, как в Дубае (ОАЭ) она дошла до третьего круга турнира Dubai Duty Free Tennis Championships из серии WTA-1000.

Всего в топ-200 рейтинга шесть украинок. На прежней позиции, 84-й, осталась только Катерина Байндль, остальные теннисистки улучшили свои показатели:

– Марта Костюк заняла 52-е место (плюс три позиции);

– Леся Цуренко – 98-е (плюс два);

– Даяна Ястремская – 103-е (плюс 19);

– Дарья Снигур – 157-е (плюс две).

Скриншот: wtatennis.com

Первой ракеткой мира остается Ига Святек из Польши.

Вторая в рейтинге – Арина Сабаленко из Беларуси, третья – Джессика Пегула из США.