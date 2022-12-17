Украинка Костюк в паре с грузинской теннисисткой выиграла турнир WTA во Франции

В финале турнира соперницами украинско-грузинской пары были представительницы Великобритании Алисия Барнетт и Оливия Николлс.
Сеяные на Open BLS de Limoges первыми Костюк и Калашникова одолели своих соперниц в двух сетах: 7:5, 6:1.
В полуфинале украинка и грузинка со счетом 6:4, 6:1 выиграли у Анны Блинковой из России и Анастасии Децюк из Чехии.
Костюк занимает в рейтинге WTA 71-е место в одиночном разряде и 44-е – в парном разряде.
Open BLS de Limoges проходит в зале на хардовом покрытии с 11-го по 17 декабря. Призовой фонд турнира составляет $115 тыс.
17 декабря состоится финал в одиночном разряде турнира, в котором сыграют первая ракетка Украины Ангелина Калинина и Клара Таусон из Дании.