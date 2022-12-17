Украинка Костюк в паре с грузинской теннисисткой выиграла турнир WTA во Франции

Костюк (на фото) и ее партнер не проиграли в финале ни одного сета Фото: ЕРА (архив)

В финале турнира соперницами украинско-грузинской пары были представительницы Великобритании Алисия Барнетт и Оливия Николлс.

Сеяные на Open BLS de Limoges первыми Костюк и Калашникова одолели своих соперниц в двух сетах: 7:5, 6:1.

В полуфинале украинка и грузинка со счетом 6:4, 6:1 выиграли у Анны Блинковой из России и Анастасии Децюк из Чехии.

Костюк занимает в рейтинге WTA 71-е место в одиночном разряде и 44-е – в парном разряде.