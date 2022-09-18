Украинская теннисистка Костюк получила дебютный титул на уровне WTA

20-летняя Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой играла в парном турнире в Словении против испанки Кристины Букши и словачки Терезы Михаликовой.

В первом сете Костюк и Мартинцова уступали со счетом 4:2, после чего выиграли 10 геймов подряд. Общий счет составил 6:4, 6:0.

"В первую очередь хочу поблагодарить свою партнершу. В прошлый раз, когда мы играли, я травмировала ногу (на Уимблдоне). Это было на удачу... Пока это мой первый титул и он для Украины. Спасибо. Слава Украине", – прокомментировала Костюк свою победу, ее цитирует "Большой теннис Украины".

Украинка во второй раз сыграла в парном финале турнира WTA. В предыдущем сезоне она вместе с соотечественницей Людмилой Киченок уступила в решающем матче на Тенерифе (WTA 250). Представительница Чехии, в свою очередь, провела третий финал в парном разряде в рамках WTA-тура.