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Украинка Калинина победила на турнире WTA во Франции. Ранее титул в паре завоевала ее соотечественница

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Калинина победила в трех сетах
Калинина победила в трех сетах
Фото: ЕРА (архив)

17 декабря первая ракетка Украины Ангелина Калинина стала победителем одиночного разряда теннисного турнира Open BLS de Limoges в Лиможе (Франция). Об этом сообщает сайт WTA.

Соперницей Калининой в финале была Клара Таусон из Дании.

25-летняя украинка занимает 47-е место в мировом рейтинге, на турнире в Лиможе была сеяна пятой. 19-летняя датчанка – 115-я ракетка мира.

Игра продолжалась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Калининой.

"Большой теннис Украины" отмечает, что для нынешней первой ракетки Украины это первый титул на турнире такого уровня, ранее она побеждала на турнирах ITF-тура (15 титулов).

Ранее сегодня в финале парного разряда турнира в Лиможе победила пара из украинки Марты Костюк и грузинки Оксаны Калашниковой.

Контекст:

Open BLS de Limoges проходил в зале на хардовом покрытии с 11-го по 17 декабря. Призовой фонд турнира составляет $115 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Франция, теннис, WTA, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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