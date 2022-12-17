Украинка Калинина победила на турнире WTA во Франции. Ранее титул в паре завоевала ее соотечественница

Соперницей Калининой в финале была Клара Таусон из Дании.

25-летняя украинка занимает 47-е место в мировом рейтинге, на турнире в Лиможе была сеяна пятой. 19-летняя датчанка – 115-я ракетка мира.

Игра продолжалась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Калининой.

"Большой теннис Украины" отмечает, что для нынешней первой ракетки Украины это первый титул на турнире такого уровня, ранее она побеждала на турнирах ITF-тура (15 титулов).

Ранее сегодня в финале парного разряда турнира в Лиможе победила пара из украинки Марты Костюк и грузинки Оксаны Калашниковой.