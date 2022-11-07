В полуфинале Итогового турнира WTA украинка Людмила Киченок в паре с Остапенко из Латвии уступили чемпионкам

Соперницами украинско-латышской пары были действующие чемпионки Итогового турнира, сеяная первой пара из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Упорной борьба была только в первом сете, его лидеры посева выиграли на тай-брейке. Во втором сете Киченок и Остапенко смогли взять только два гейма.
Итоговый результат – 7:6, 6:2 в пользу Крейчиковой и Синяковой.
"Большой теннис Украины" отмечает, что для Киченок и Остапенко это уже третье поражение паре из Чехии в четырех матчах. В нынешнем сезоне украинка и латышка проиграли Крейчиковой и Синяковой в полуфинале Wimbledon (Англия) и в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
Всего на Итоговом турнире Киченок и Остапенко провели четыре поединка, из которых выиграли один.
Итоговый турнир WTA проходит в 2022 году с 31 октября по 7 ноября.
Людмила Киченок первый раз выступала на Итоговом турнире WTA. В мировом рейтинге парного разряда украинка занимает 10-е место (лучшее среди украинок).