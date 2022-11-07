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В полуфинале Итогового турнира WTA украинка Людмила Киченок в паре с Остапенко из Латвии уступили чемпионкам

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На Итоговом турнире Киченок (на фото слева) и Остапенко выиграли один поединок из четырех
На Итоговом турнире Киченок (на фото слева) и Остапенко выиграли один поединок из четырех
Фото: ЕРА (архив)

6 ноября на проходящем в Форт-Уорте (США) Итоговом теннисном турнире украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в полуфинале парного разряда. Об этом сообщил сайт WTA.

Соперницами украинско-латышской пары были действующие чемпионки Итогового турнира, сеяная первой пара из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Упорной борьба была только в первом сете, его лидеры посева выиграли на тай-брейке. Во втором сете Киченок и Остапенко смогли взять только два гейма.

Итоговый результат – 7:6, 6:2 в пользу Крейчиковой и Синяковой.

"Большой теннис Украины" отмечает, что для Киченок и Остапенко это уже третье поражение паре из Чехии в четырех матчах. В нынешнем сезоне украинка и латышка проиграли Крейчиковой и Синяковой в полуфинале Wimbledon (Англия) и в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Всего на Итоговом турнире Киченок и Остапенко провели четыре поединка, из которых выиграли один.

Контекст:

Итоговый турнир WTA проходит в 2022 году с 31 октября по 7 ноября.

Людмила Киченок первый раз выступала на Итоговом турнире WTA. В мировом рейтинге парного разряда украинка занимает 10-е место (лучшее среди украинок).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Латвия, Чехия, теннис, WTA, итоговый турнир WTA, Людмила Киченок, украинки, турнир
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