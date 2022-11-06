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Украинка Людмила Киченок вместе с Остапенко из Латвии вышли в полуфинал парного разряда Итогового турнира WTA

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В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с действующими чемпионками
В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с действующими чемпионками
Фото: ЕРА (архив)

5 ноября на проходящем в американском Форт-Уорте Итоговом теннисном турнире WTA Finals украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии выиграли в третьем, последнем туре группового турнира у Анны Данилиной из Казахстана и Беатрис Аддад Майя из Бразилии. Об этом сообщил сайт WTA.

Украинско-латышская пара сеяна на турнире пятой, их соперницы – седьмой.

Поединок завершился в трех сетах – 6:7, 6:4, 10:8.

Для Киченок и Остапенко победа стала первой на Итоговом турнире (два предыдущих поединка они проиграли), но она позволила занять второе место в группе Pam Shriver и пробиться в полуфинал.

Соперницами украинки и латышки станет сеяная первой пара, действующие чемпионки – Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии. Их поединок запланирован в США на 6 ноября.

Людмила Киченок впервые выступает на Итоговом турнире WTA. В мировом рейтинге парного разряда украинка занимает 10-е место.

Контекст:

Итоговый турнир WTA проходит в 2022 году с 31 октября по 7 ноября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, WTA, итоговый турнир WTA, Людмила Киченок, украинки, турнир, Остапенко Олена
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