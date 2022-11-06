Украинка Людмила Киченок вместе с Остапенко из Латвии вышли в полуфинал парного разряда Итогового турнира WTA

В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с действующими чемпионками Фото: ЕРА (архив)

Украинско-латышская пара сеяна на турнире пятой, их соперницы – седьмой.

Поединок завершился в трех сетах – 6:7, 6:4, 10:8.

Для Киченок и Остапенко победа стала первой на Итоговом турнире (два предыдущих поединка они проиграли), но она позволила занять второе место в группе Pam Shriver и пробиться в полуфинал.

Соперницами украинки и латышки станет сеяная первой пара, действующие чемпионки – Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии. Их поединок запланирован в США на 6 ноября.

Людмила Киченок впервые выступает на Итоговом турнире WTA. В мировом рейтинге парного разряда украинка занимает 10-е место.