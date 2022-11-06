Украинка Надежда Киченок проиграла в США в финале парного разряда турнира Dow Tennis Classic

Украинско-немецкая пара играла против сеяных на турнире первыми американских теннисисток Эйши Мухаммад и Алиши Паркс.
Поединок завершился в двух сетах – 6:2, 6:3 в пользу пары из США
Портал "Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Фридсам провели первый совместный финал. До этого их лучшим достижением был полуфинал на турнире в Тампико (Мексика) в конце октября.
Dow Tennis Classic проходит с 31 октября по 6 ноября в помещении на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $115 тыс.