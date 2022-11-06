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Украинка Надежда Киченок проиграла в США в финале парного разряда турнира Dow Tennis Classic

Надежда Киченок с нынешним партнером впервые дошла до финала
Надежда Киченок с нынешним партнером впервые дошла до финала
Фото: nadiakichenok / Instagram (архив)

5 ноября украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Анной-Леной Фридсам из Германии уступила в финале парного разряда турнира Dow Tennis Classic, проходящем в американском Мидланде. Об этом сообщил сайт WTA.

Украинско-немецкая пара играла против сеяных на турнире первыми американских теннисисток Эйши Мухаммад и Алиши Паркс.

Поединок завершился в двух сетах – 6:2, 6:3 в пользу пары из США

Портал "Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Фридсам провели первый совместный финал. До этого их лучшим достижением был полуфинал на турнире в Тампико (Мексика) в конце октября.

Контекст:

Dow Tennis Classic проходит с 31 октября по 6 ноября в помещении на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $115 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, Надежда Киченок, украинки, финал, турнир
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