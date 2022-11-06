Украинка Надежда Киченок проиграла в США в финале парного разряда турнира Dow Tennis Classic

Надежда Киченок с нынешним партнером впервые дошла до финала Фото: nadiakichenok / Instagram (архив)

Украинско-немецкая пара играла против сеяных на турнире первыми американских теннисисток Эйши Мухаммад и Алиши Паркс.

Поединок завершился в двух сетах – 6:2, 6:3 в пользу пары из США

Портал "Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Фридсам провели первый совместный финал. До этого их лучшим достижением был полуфинал на турнире в Тампико (Мексика) в конце октября.