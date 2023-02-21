Во втором круге турнира WTA в Дубае друг против друга сыграли две украинки, победила более рейтинговая

Соперницей украинки (33-я ракетка мира) во втором круге турнира в Дубае была ее соотечественница Даяна Ястремская (122-я в рейтинге WTA).
Поединок продолжался два часа и 20 минут, он завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу более рейтинговой украинской теннисистки.
В третьем круге Калинина сыграет против Каролины Плишковой из Чехии, занимающей 18-е место в мировом рейтинге.
Второй круг одиночного разряда Dubai Duty Free не сумела преодолеть еще одна украинка, Марта Костюк (55-я ракетка мира), она уступила девятой ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии со счетом 7:6, 6:7, 4:6.
В парном разряде турнира в Дубае продолжает борьбу украинка Людмила Киченок, играющая с Еленой Остапенко из Латвии. Украинско-латвийская пара, сеяная на турнире второй, пробилась в четвертьфинал, соперницы в котором еще не определились.
В первом круге Киченок и Остапенко были свободными от игры, а во втором обыграли Тимеа Бабош из Венгрии и Кристину Младенович из Франции – 6:1, 7:6.
В 2023 году Dubai Duty Free Tennis Championships проходит с 19-го по 25 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира среди женщин составляет почти $2,8 млн.