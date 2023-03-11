В третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пробились две украинки из трех

Цуренко, которая занимает 95-е место в мировом рейтинге и которая попала в основную сетку турнира через квалификационный отбор, играла во втором круге против 23-й ракетки мира Донны Векич из Хорватии.

Уступив в первом сете 2:6, украинка сумела переломить ход поединка и добилась положительного результата – 2:6, 6:2, 6:2.

Калинина (первая ракетка Украины и 29-я в мире) выходила на корт против Линды Фругвиртовой из Чехии (53-я в мировом рейтинге) и победила со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Во втором круге BNP Paribas Open играла еще одна украинка, Даяна Ястремская (142-я в рейтинге WTA), но она в двух сетах – 1:6, 2:6 – проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (16-я ракетка мира).

В третьем круге соперницей Цуренко станет Арина Соболенко из Беларуси (вторая ракетка мира, выступает под нейтральным флагом), а Калинина сыграет против Марии Саккари из Греции (седьмая ракетка мира).