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Украинская теннисистка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA в одиночном разряде. Ее соперница – из России

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Костюк (на фото) в финале турнира WTA 250 вечером 5 марта сыграет против россиянки Грачевой
Костюк (на фото) в финале турнира WTA 250 вечером 5 марта сыграет против россиянки Грачевой
Фото: wta / Twitter

Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 рейтинга Женской теннисной ассоциации) вышла в финал турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале Костюк в двух сетах (6:4, 6:3) победила американку Даниэль Коллинс (№38 WTA), сообщается на сайте организации 4 марта.

Таким образом, украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, указывается на сайте WTA.

Костюк вышла в финал турнира WTA с пятой попытки (до этого украинка четырежды остановилась на стадии полуфинала).

В решающем поединке, который состоится вечером 5 марта, Костюк сыграет против Варвары Грачевой (№88 WTA) из России, для которой финал также будет первым в карьере в одиночном разряде.

На турнирах WTA Костюк и Грачева встречались ранее пять раз – трижды победила украинка, дважды – россиянка, отмечается на сайте WTA. При этом последний матч выиграла Грачева в 2021 году, в 1/4 финала турнира в Чикаго (США).

Контекст:

Костюк – вторая ракетка Украины, согласно рейтинга WTA.

Хардовый турнир WTA 250 в Остине (США) проходит с 27 февраля. Его призовой фонд – $259 303.

Теги: Россия, США, Украина, рейтинг, теннис, карьера, WTA, Марта Костюк, финал, турнир
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