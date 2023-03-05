Украинская теннисистка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA в одиночном разряде. Ее соперница – из России

Костюк (на фото) в финале турнира WTA 250 вечером 5 марта сыграет против россиянки Грачевой Фото: wta / Twitter

В полуфинале Костюк в двух сетах (6:4, 6:3) победила американку Даниэль Коллинс (№38 WTA), сообщается на сайте организации 4 марта.

Таким образом, украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, указывается на сайте WTA.

Костюк вышла в финал турнира WTA с пятой попытки (до этого украинка четырежды остановилась на стадии полуфинала).

В решающем поединке, который состоится вечером 5 марта, Костюк сыграет против Варвары Грачевой (№88 WTA) из России, для которой финал также будет первым в карьере в одиночном разряде.

На турнирах WTA Костюк и Грачева встречались ранее пять раз – трижды победила украинка, дважды – россиянка, отмечается на сайте WTA. При этом последний матч выиграла Грачева в 2021 году, в 1/4 финала турнира в Чикаго (США).