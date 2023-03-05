Украинская теннисистка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA в одиночном разряде. Ее соперница – из России

В полуфинале Костюк в двух сетах (6:4, 6:3) победила американку Даниэль Коллинс (№38 WTA), сообщается на сайте организации 4 марта.
Pure emotion from Marta ????— wta (@WTA) March 4, 2023
???????? @marta_kostyuk defeats (4) Collins, 6-4, 6-3 and will now compete for the @AtxOpen title * #ATXOpen pic.twitter.com/xU7nJYRJsL
Таким образом, украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, указывается на сайте WTA.
Костюк вышла в финал турнира WTA с пятой попытки (до этого украинка четырежды остановилась на стадии полуфинала).
В решающем поединке, который состоится вечером 5 марта, Костюк сыграет против Варвары Грачевой (№88 WTA) из России, для которой финал также будет первым в карьере в одиночном разряде.
На турнирах WTA Костюк и Грачева встречались ранее пять раз – трижды победила украинка, дважды – россиянка, отмечается на сайте WTA. При этом последний матч выиграла Грачева в 2021 году, в 1/4 финала турнира в Чикаго (США).
Костюк – вторая ракетка Украины, согласно рейтинга WTA.
Хардовый турнир WTA 250 в Остине (США) проходит с 27 февраля. Его призовой фонд – $259 303.