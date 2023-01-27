Украинка Костюк проиграла в полуфинале парного разряда Australian Open

Костюк стала третьей украинкой, которая дошла до полуфинала Australian Open в парном разряде Фото: EPA

Костюк играла вместе с румынкой Елена Габриэлой Русе против чешок Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.

"Суспільне Спорт" пишет, что Костюк и Русе выиграли у своих соперниц всего четыре гейма и реализовали один брейкпоинт. Костюк и Русе совершили во время матча три двойных и 23 непринужденных ошибки, против одной и восьми у соперниц соответственно.

Всего Костюк и Русе осуществили в игре 16 виннеров, против 21 у Крейчиковой и Синяковой, и выиграли 40 очков, против 63 у соперниц.

В итоге Костюк и Русе проиграли чешкам со счетом 2:6, 2:6.

Как отмечает "Большой теннис Украины", для украинки этот полуфинал был дебютным в парной сетке на турнирах Большого Шлема. Костюк стала третьей украинкой, которая дошла до полуфинала Australian Open в парном разряде. В 2008 году Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками в Мельбурне.