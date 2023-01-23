Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал парного разряда Australian Open, Калинина – не смогла

В третьем круге Australian Open Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла представительниц Чехии Маркеты Вондрушевой и Мириам Колодзеевой – 6:3, 6:4.

В четвертьфинале украинке и румынке предстоит поединок против сеяных четвертыми Сторм Хантер (Австралия) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Пробиться в четвертьфинал парного разряда турнира в Австралии пыталась и украинка Ангелина Калинина, выступающая в паре с Алисон ван Эйтванк из Бельгии. Однако они со счетом 3:6, 5:7 уступили 11-м сеяным Чжань Хаоцин из Тайваня и Ян Чжаосюань из Китая.

Контекст:

Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).

В одиночном разряде турнира в основной сетке стартовали пять украинок, в том числе Костюк и Калинина. В четвертый круг ни одна украинская теннисистка выйти не смогла.