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Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал парного разряда Australian Open, Калинина – не смогла

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Костюк прекратила борьбу в одиночном разряде и продолжает в парном
Костюк прекратила борьбу в одиночном разряде и продолжает в парном
Фото: ЕРА

23 января украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает сайт соревнований.

В третьем круге Australian Open Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла представительниц Чехии Маркеты Вондрушевой и Мириам Колодзеевой – 6:3, 6:4.

В четвертьфинале украинке и румынке предстоит поединок против сеяных четвертыми Сторм Хантер (Австралия) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Пробиться в четвертьфинал парного разряда турнира в Австралии пыталась и украинка Ангелина Калинина, выступающая в паре с Алисон ван Эйтванк из Бельгии. Однако они со счетом 3:6, 5:7 уступили 11-м сеяным Чжань Хаоцин из Тайваня и Ян Чжаосюань из Китая.

Контекст:

Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).

В одиночном разряде турнира в основной сетке стартовали пять украинок, в том числе Костюк и Калинина. В четвертый круг ни одна украинская теннисистка выйти не смогла.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австралия, теннис, Мельбурн, Australian Open, соревнования, Марта Костюк, Элизе Мертенс, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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