В третий круг одиночного разряда Australian Open вышли все три украинские теннисистки

Костюк (61-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:1 обыграла Оливию Гадеки из Австралии (199-я в рейтинге WTA). Следующей соперницей украинки станет третья ракетка мира Джесика Пегула из США.

Байндль (№95 в мировом рейтинге) также удалось добиться успеха в двух сетах, Кэтрин Макнелли (94-я в мире) из США она обыграла со счетом 6:1, 7:6. В третьем круге украинка сыграет против Елены Остапенко из Латвии (17-я ракетка мира).

Определилась и соперница Калининой в третьем круге. Украинка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, будет играть против Барборы Крейчиковой из Чехии (23-я ракетка мира).

Таким образом, второй круг турнира преодолели все украинки, которые в него пробились. Всего в основной сетке одиночного разряда Australian Open стартовали пять представительниц Украины.