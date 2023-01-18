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В третий круг одиночного разряда Australian Open вышли все три украинские теннисистки

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Костюк выиграла свой поединок в двух сетах
Костюк выиграла свой поединок в двух сетах
Фото: ЕРА

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Байндль, как и их соотечественница Ангелина Калинина, вышли 18 января в третий круг одиночного разряда проходящего в Мельбурне теннисного турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает сайт WTA.

Костюк (61-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:1 обыграла Оливию Гадеки из Австралии (199-я в рейтинге WTA). Следующей соперницей украинки станет третья ракетка мира Джесика Пегула из США.

Байндль (№95 в мировом рейтинге) также удалось добиться успеха в двух сетах, Кэтрин Макнелли (94-я в мире) из США она обыграла со счетом 6:1, 7:6. В третьем круге украинка сыграет против Елены Остапенко из Латвии (17-я ракетка мира).

Определилась и соперница Калининой в третьем круге. Украинка, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, будет играть против Барборы Крейчиковой из Чехии (23-я ракетка мира).

Таким образом, второй круг турнира преодолели все украинки, которые в него пробились. Всего в основной сетке одиночного разряда Australian Open стартовали пять представительниц Украины.

Контекст:

Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 30 млн австралийских долларов (около $21 млн).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австралия, Australian Open, Марта Костюк, Катерина Козлова (Байндль), Ангелина Калинина
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