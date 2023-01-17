На теннисном турнире Australian Open запретили российские и белорусские флаги

"Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить их [российские и белорусские флаги] с собой, но не могут использовать их для создания беспорядков. Вчера у нас произошел инцидент, когда на корте был установлен флаг", – сказали в Tennis Australia.
В связи с этим, а также резкой критикой со стороны Украины организаторы приняли решение полностью запретить использование флагов стран-агрессоров на турнире.
"Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом", – добавили в Tennis Australia.
Australian Open в 2023 году проходит в Мельбурне на хардовом покрытии с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 30 млн австралийских долларов (около $21 млн).
На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом.
16 января разгорелся скандал в связи с тем, что на матч украинской теннисистки Катерины Байндл на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от организаторов вмешаться.