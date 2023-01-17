На теннисном турнире Australian Open запретили российские и белорусские флаги

Australian Open в 2023 году проходит в Мельбурне на хардовом покрытии с 16-го по 29 января Фото: EPA

"Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить их [российские и белорусские флаги] с собой, но не могут использовать их для создания беспорядков. Вчера у нас произошел инцидент, когда на корте был установлен флаг", – сказали в Tennis Australia.

В связи с этим, а также резкой критикой со стороны Украины организаторы приняли решение полностью запретить использование флагов стран-агрессоров на турнире.

"Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом", – добавили в Tennis Australia.