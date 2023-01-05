На Australian Open все же пустили теннисистов из России и Беларуси

Россияне и беларусы будут участвовать в Australian Open в индивидуальном порядке и без флагов Фото: EPA

"Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах только в индивидуальном порядке – и без флагов или признания страны, – что и будет иметь место на Australian Open 2023", – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что продолжат оказывать поддержку Украине и ее игрокам, в частности в рамках глобальной инициативы Tennis Plays for Peace, которая включает в себя благотворительную акцию перед Australian Open.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в комментарии для Sky News выразил возмущение таким решением.

"Неважно, под каким флагом они стоят, это флаг, запятнанный украинской кровью. Российские спортсмены не могут участвовать ни в каких международных соревнованиях, тем более в демократических странах", – заявил он.

Мирошниченко также призвал российских спортсменов созвать на следующей неделе пресс-конференцию, осуждающую российское вторжение в Украину.

"Если они смогут это сделать, это будет большим достижением для России и этих спортсменов", – отметил он.