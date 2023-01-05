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На Australian Open все же пустили теннисистов из России и Беларуси

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Россияне и беларусы будут участвовать в Australian Open в индивидуальном порядке и без флагов
Россияне и беларусы будут участвовать в Australian Open в индивидуальном порядке и без флагов
Фото: EPA

Федерация тенниса Австралии позволила теннисистам из России и Беларуси выступить на турнире Australian Open под нейтральным флагом. Заявление федерации цитирует Express.

"Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах только в индивидуальном порядке – и без флагов или признания страны, – что и будет иметь место на Australian Open 2023", – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что продолжат оказывать поддержку Украине и ее игрокам, в частности в рамках глобальной инициативы Tennis Plays for Peace, которая включает в себя благотворительную акцию перед Australian Open.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в комментарии для Sky News выразил возмущение таким решением.

"Неважно, под каким флагом они стоят, это флаг, запятнанный украинской кровью. Российские спортсмены не могут участвовать ни в каких международных соревнованиях, тем более в демократических странах", – заявил он.

Мирошниченко также призвал российских спортсменов созвать на следующей неделе пресс-конференцию, осуждающую российское вторжение в Украину.

"Если они смогут это сделать, это будет большим достижением для России и этих спортсменов", – отметил он.

Контекст:

После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Среди них были и организаторы теннисного турнира Wimbledon, которые 20 апреля объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация осудили такое решение и лишили Wimbledon рейтинговых очков, а позже – оштрафовали организаторов на $1 млн.

Как отмечает Championat, российские и белорусские теннисисты участвуют в теннисном сезоне – 2023 только в индивидуальных турнирах, выступая в нейтральном статусе без флага, гимна и всякого упоминания национальной принадлежности. Единственное соревнование, куда не взяли белорусов и россиян, – это новый командный турнир United Cup.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, Австралия, теннис, вторжение, Australian Open, спортсмены, турнир
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