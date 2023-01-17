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На матч украинской теннисистки на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке Путина. Инцидент осудил посол Украины

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Байднл победила россиянку на Australian Open, не обратив внимание на флаг России на трибунах и футболку с лицом Путина
Байднл победила россиянку на Australian Open, не обратив внимание на флаг России на трибунах и футболку с лицом Путина
Фото: EPA

Украинская теннисистка Катерина Байндл (в девичестве Козлова) рассказала 16 января порталу "Большой теннис Украины" о своих впечатлениях от инцидента во время своего матча в первом круге Australian Open.

Байндл (№95 в мировом рейтинге WTA) играла против россиянки Камиллы Рахимовой (110-я ракетка рейтинга WTA) и победила со счетом 7:5, 6:7, 6:1. Теперь украинка будет играть против Кэтрин Макнелли (94-я в мире) из США.

Победе украинки не смогла помешать группа болельщиков на трибунах, которая поддерживала теннисистку страны-агрессора с флагом РФ и изображением президента РФ Владимира Путина на футболке. Их фотографии "Большой теннис Украины" продемонстрировал в Twitter.

"Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти парни россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень были похожи визуально на россиян, казалось, что только один из них, который был в "российской" футболке, а другие были иностранцы", – прокомментировала Байндл этот эпизод.

По словам украинской теннисистки, она видела, что компания на трибуне вывесила российский флаг, и слышала, что они поддерживали Рахимову.

"Каких-либо фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем, я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол. Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей", – пояснила Байндл.

Спортсменка призналась, что эмоции у нее возникали не только от матча, но и от ситуации с появлением российского флага.

"Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться", – подытожила украинка.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Twitter отреагировал на появление на турнире российской символики и потребовал от организаторов вмешаться.

"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндл на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно обеспечить соблюдение своей политики "нейтрального флага", – написал Мирошниченко.

Контекст:

Australian Open в 2023 году проходит в Мельбурне на хардовом покрытии с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 30 млн австралийских долларов (около $21 млн).

На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом. 

По состоянию на вечер 16 января первый круг женского одиночного разряда еще не завершился. Во второй круг одиночного разряда Australian Open прошли три украинские теннисистки из пяти.

Теги: Россия, Украина, спорт, Австралия, теннис, флаг, провокации, Russia, Ukraine, Australian Open, спортсмены, WTA, Катерина Козлова, посол, украинки, турнир, россияне
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