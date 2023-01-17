На матч украинской теннисистки на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке Путина. Инцидент осудил посол Украины

Байднл победила россиянку на Australian Open, не обратив внимание на флаг России на трибунах и футболку с лицом Путина Фото: EPA

Байндл (№95 в мировом рейтинге WTA) играла против россиянки Камиллы Рахимовой (110-я ракетка рейтинга WTA) и победила со счетом 7:5, 6:7, 6:1. Теперь украинка будет играть против Кэтрин Макнелли (94-я в мире) из США.

Победе украинки не смогла помешать группа болельщиков на трибунах, которая поддерживала теннисистку страны-агрессора с флагом РФ и изображением президента РФ Владимира Путина на футболке. Их фотографии "Большой теннис Украины" продемонстрировал в Twitter.

"Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти парни россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень были похожи визуально на россиян, казалось, что только один из них, который был в "российской" футболке, а другие были иностранцы", – прокомментировала Байндл этот эпизод.

По словам украинской теннисистки, она видела, что компания на трибуне вывесила российский флаг, и слышала, что они поддерживали Рахимову.

"Каких-либо фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем, я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол. Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей", – пояснила Байндл.

Спортсменка призналась, что эмоции у нее возникали не только от матча, но и от ситуации с появлением российского флага.

"Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться", – подытожила украинка.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Twitter отреагировал на появление на турнире российской символики и потребовал от организаторов вмешаться.

"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндл на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно обеспечить соблюдение своей политики "нейтрального флага", – написал Мирошниченко.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023