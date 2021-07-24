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На турнире WTA в Гдыне украинка Козлова вышла в полуфинал

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Козлова выиграла поединок, который начался днем ранее
Козлова выиграла поединок, который начался днем ранее
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Катерина Козлова 24 июля завершила победой четвертьфинальный поединок в польском городе Гдыня на турнире под эгидой WTA. Об этом сообщается на сайте WTA.

Игра украинки, занимающей 141-е место в рейтинге WTA, против 143-й ракетки мира Катаржины Кавы из Польши продолжалась два дня и была прервана в пятницу из-за темноты при счете 7:5, 3:3 в пользу польской спортсменки.

Сегодня Козлова показала более качественный теннис и в итоге одержала победу с общим счетом 5:7, 7:5, 6:1.

В полуфинале турнира украинская теннисистка сыграет против бывшей украинки, а ныне представительницы Бельгии Марины Заневской (165-я ракетка мира). "Большой теннис Украины" отмечает, что в трех предыдущих поединках на официальном уровне Козлова у Заневской выиграла.

Контекст:

Турнир BNP Paribas Poland Open проходит в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет $235 тыс.

Теги: спорт, Польша, теннис, спортсмены, WTA, Катерина Козлова, украинки
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