Во второй круг одиночного разряда Australian Open прошли три украинские теннисистки из пяти

Костюк (61-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4 обыграла американку Аманду Анисимову (27-я в мире). Во втором круге украинка сыграет против Оливии Гадеки из Австралии (199-я в рейтинге WTA).

Калинина (39-я в мире) выиграла у Коко Вандевей (139-я ракетка мира) из США – 6:3, 6:1. Следующей соперницей первой ракетки Украины станет Петра Квитова (15-я в мире) из Чехии.

Байндл (№95 в мировом рейтинге) играла против Камиллы Рахимовой (110-я ракетка рейтинга WTA) из РФ и победила с результатом 7:5, 6:7, 6:1. Теперь украинка будет играть против Кэтрин Макнелли (94-я в мире) из США.

Всего в первом круге одиночного разряда Australian Open играли пять украинок. Не сумели обыграть своих соперниц Даяна Ястремская (со счетом 4:6, 2:6 проиграла Елене Остапенко из Латвии) и Леся Цуренко (уступила Каролине Мучовой из Чехии со счетом 2:6, 1:6).