Украинская теннисистка Козлова прошла в четвертьфинал турнира Rancho Santa Fe Open

Rancho Santa Fe Open проходит в Калифорнии с 2011 года Фото: depositphotos.com

Козлова провела на корте более двух часов, матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Украинка дважды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, реализовала четыре из 11 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

В 1/4 Козлова сыграет 15 октября против третьей ракетки турнира и 88-й ракетки в рейтинге WTA Мэдисон Бренгл.

Обе теннисистки одержали по две победы в личных встречах. В этом сезоне Козлова обыграла американку во втором круге турнира WTA на траве в Ноттингеме, отметило издание.