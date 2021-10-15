Украинская теннисистка Козлова прошла в четвертьфинал турнира Rancho Santa Fe Open

Козлова провела на корте более двух часов, матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Украинка дважды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, реализовала четыре из 11 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.
В 1/4 Козлова сыграет 15 октября против третьей ракетки турнира и 88-й ракетки в рейтинге WTA Мэдисон Бренгл.
Обе теннисистки одержали по две победы в личных встречах. В этом сезоне Козлова обыграла американку во втором круге турнира WTA на траве в Ноттингеме, отметило издание.
Rancho Santa Fe Open – женский турнир, который проводит Международная федерация тенниса в штате Калифорния c 2011 года. Турнир проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд – $60 тыс.