Калинина выиграла у соперницы из топ-15 мирового рейтинга и вышла в третий круг Australian Open

Матч продолжался два часа. Украинская теннисистка в результате победы в Мельбурне сравняла счет в личных встречах с Квитовой 1:1.

В третьем круге украинка сыграет против победительницы матча Барборы Крейчиковой (№23 WTA) – Клары Бюрель (№130 WTA). В первом круге Калинина выиграла у Коко Вандевей (139-я ракетка мира) из США – 6:3, 6:1.

Для Калининой это второе выступление в основе Australian Open и первый выход в третий круг. В прошлом сезоне она проиграла в первом раунде Джессике Пегуле из США.