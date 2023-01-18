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Калинина выиграла у соперницы из топ-15 мирового рейтинга и вышла в третий круг Australian Open

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Калинина обыграла Квитову в Мельбурне
Калинина обыграла Квитову в Мельбурне
Фото: Anhelina Kalinina | Instagram

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№39 WTA) выиграла у чешской теннисистки Петры Квитовой (№15 WTA) во втором круге открытого чемпионата Австралии со счетом 7:5, 6:4, сообщает 18 января официальный сайт Australian Open.

Матч продолжался два часа. Украинская теннисистка в результате победы в Мельбурне сравняла счет в личных встречах с Квитовой  1:1.

В третьем круге украинка сыграет против победительницы матча Барборы Крейчиковой (№23 WTA) – Клары Бюрель (№130 WTA). В первом круге Калинина выиграла у Коко Вандевей (139-я ракетка мира) из США – 6:3, 6:1.

Для Калининой это второе выступление в основе Australian Open и первый выход в третий круг. В прошлом сезоне она проиграла в первом раунде Джессике Пегуле из США.

Контекст:

Australian Open в 2023 году проходит в Мельбурне на хардовом покрытии с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 30 млн австралийских долларов (около $21 млн). Во второй круг одиночного разряда Australian Open прошли три украинские теннисистки из пяти.

На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом. После инцидента на матче украинской теннисистки Катерины Байндл, когда на трибуне появились люди с российским флагом и футболкой с изображением президента РФ Владимира Путина, на турнире полностью запретили российские и белорусские флаги.

Теги: Украина, Австралия, теннис, чемпионат, Мельбурн, Australian Open, WTA, Петра Квитова, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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