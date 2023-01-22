В третий круг парного разряда Australian Open пробилась вторая украинка

Калинина (на фото) играет в паре с представительницей Бельгии Фото: ЕРА

Вместе с Алисон ван Эйтванк из Бельгии Калинина провела поединок с Анной Данилиной из Казахстана и Саней Мирзой из Индии.

Игра продолжалась три сета и завершилась с результатом 6:4, 4:6, 6:2.

Следующими соперниками украинки и бельгийки станут 11-е сеяные Чжань Хаоцин из Тайваня и Ян Чжаосюань из Китая.

Ранее в третий круг парного разряда Australian Open в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии вышла украинка Марта Костюк. Им предстоит сыграть против представительниц Чехии Маркеты Вондрушевой и Мириам Колодзеевой.

И Костюк, и Калинина должны играть следующие поединки парного разряда в понедельник, 23 января.