В третий круг парного разряда Australian Open пробилась вторая украинка

Вместе с Алисон ван Эйтванк из Бельгии Калинина провела поединок с Анной Данилиной из Казахстана и Саней Мирзой из Индии.
Игра продолжалась три сета и завершилась с результатом 6:4, 4:6, 6:2.
Следующими соперниками украинки и бельгийки станут 11-е сеяные Чжань Хаоцин из Тайваня и Ян Чжаосюань из Китая.
Ранее в третий круг парного разряда Australian Open в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии вышла украинка Марта Костюк. Им предстоит сыграть против представительниц Чехии Маркеты Вондрушевой и Мириам Колодзеевой.
И Костюк, и Калинина должны играть следующие поединки парного разряда в понедельник, 23 января.
Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).
В одиночном разряде турнира в основной сетке стартовали пять украинок, в том числе Костюк и Калинина. В четвертый круг не смог выйти никто из них.