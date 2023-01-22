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В третий круг парного разряда Australian Open пробилась вторая украинка

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Калинина (на фото) играет в паре с представительницей Бельгии
Калинина (на фото) играет в паре с представительницей Бельгии
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла 22 января в третий круг парного разряда проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает сайт соревнований.

Вместе с Алисон ван Эйтванк из Бельгии Калинина провела поединок с Анной Данилиной из Казахстана и Саней Мирзой из Индии.

Игра продолжалась три сета и завершилась с результатом 6:4, 4:6, 6:2.

Следующими соперниками украинки и бельгийки станут 11-е сеяные Чжань Хаоцин из Тайваня и Ян Чжаосюань из Китая.

Ранее в третий круг парного разряда Australian Open в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии вышла украинка Марта Костюк. Им предстоит сыграть против представительниц Чехии Маркеты Вондрушевой и Мириам Колодзеевой.

И Костюк, и Калинина должны играть следующие поединки парного разряда в понедельник, 23 января.

Контекст:

Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).

В одиночном разряде турнира в основной сетке стартовали пять украинок, в том числе Костюк и Калинина. В четвертый круг не смог выйти никто из них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австралия, теннис, Мельбурн, Australian Open, соревнования, Марта Костюк, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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