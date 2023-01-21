Костюк пробилась в третий круг парного разряда Australian Open, в одиночном разряде турнира украинок уже нет

Костюк (на фото) играет в паре с теннисисткой из Румынии Фото: ЕРА

Во втором круге Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии победила в трех сетах сеяную девятой пару Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия) – 3:6, 7:6, 6:0.

Соперники украинско-румынской пары определятся позже.

Во втором круге Australian Open проиграла украинка Надежда Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии. Японкам Сюко Аояме и Эне Сибахаре (сеяным 10-ми) они уступили с результатом 2:6, 2:6.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина еще не играла свой матч второго круга парного разряда. Вместе с Алисон ван Эйтванк из Бельгии им предстоит поединок с Анной Данилиной из Казахстана и Саней Мирзой из Индии.

В одиночном разряде турнира в Мельбурне борьбу прекратили уже все представительницы Украины.

В третьем круге проиграли и Костюк (61-я ракетка мира уступила третьей в мире Джессике Пегуле из США – 0:6, 2:6), и Калинина (39-я в рейтинге WTA проиграла 23-й в мире Барборе Крейчиковой из Чехии – 2:6, 3:6), и Катерина Байндль (№95 в мировом рейтинге оказалась слабее 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии – 3:6, 0:6).