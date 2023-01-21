Костюк пробилась в третий круг парного разряда Australian Open, в одиночном разряде турнира украинок уже нет

Во втором круге Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии победила в трех сетах сеяную девятой пару Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия) – 3:6, 7:6, 6:0.
Соперники украинско-румынской пары определятся позже.
Во втором круге Australian Open проиграла украинка Надежда Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии. Японкам Сюко Аояме и Эне Сибахаре (сеяным 10-ми) они уступили с результатом 2:6, 2:6.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина еще не играла свой матч второго круга парного разряда. Вместе с Алисон ван Эйтванк из Бельгии им предстоит поединок с Анной Данилиной из Казахстана и Саней Мирзой из Индии.
В одиночном разряде турнира в Мельбурне борьбу прекратили уже все представительницы Украины.
В третьем круге проиграли и Костюк (61-я ракетка мира уступила третьей в мире Джессике Пегуле из США – 0:6, 2:6), и Калинина (39-я в рейтинге WTA проиграла 23-й в мире Барборе Крейчиковой из Чехии – 2:6, 3:6), и Катерина Байндль (№95 в мировом рейтинге оказалась слабее 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии – 3:6, 0:6).
Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).