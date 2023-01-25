Украинская теннисистка Костюк пробилась в полуфинал парного разряда Australian Open

В четвертьфинале Australian Open Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла сеяных четвертыми Сторм Хантер (Австралия) и Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:6, 2:6, 6:4.

"Большой теннис Украины" пишет, что в ходе поединка украинка брала медицинский перерыв "из-за проблем с областью над коленом".

В полуфинале Костюк и Русе предстоит поединок против первых сеяных – представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой. Игра запланирована на 26 января.

Контекст:

Australian Open проходит в Мельбурне на хардовом покрытии, в 2023 году – с 16-го по 29 января. Призовой фонд турнира составляет 76,5 млн австралийских долларов (более $53 млн).

В одиночном разряде турнира в основной сетке стартовали пять украинок, в том числе Костюк. В четвертый круг ни одна украинская теннисистка выйти не смогла.