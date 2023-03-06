"Всем людям, которые борются и погибают". Костюк посвятила свой первый титул WTA Украине

Свое выступление она начала со слов "Слава Украине!". Некоторые зрители, присутствующие на стадионе, ответили ей "Героям слава!".

"В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. И я хочу посвятить этот титул Украине, всем людям, которые борются и погибают сейчас", – сказала она.

Эти слова Костюк присутствующие встретили продолжительными аплодисментами.

"I want to dedicate this title to Ukraine. It's a very special moment * "@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP — wta (@WTA) March 5, 2023

В финале турнира WTA 250 ATX Open в Остине (США) 20-летняя украинка в двух сетах (6:3, 7:5) обыграла 22-летнюю россиянку Варвару Грачеву.

Это был первый финал в одиночном разряде для обоих теннисисток на турнирах под эгидой WTA.

После поединка, как отметило издание Sport.ua, Костюк и Грачева не пожимали друг друг руки. Кроме того, спортсменки не фотографировались вместе во время церемонии награждения.

Как сообщил сайт TennisUpToDate, победитель турнира ATX Open получит $34,2 тыс. призовых и 280 баллов. Ожидается, что уже 6 марта Костюк впервые в карьере попадет в топ-45 в мировом рейтинге, сообщила WTA. Сейчас она занимает 52-е место, ее соперница Грачева – 88-я.