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После победы на турнире WTA в США украинка Костюк поднялась на рекордное в своей карьере место в рейтинге

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Костюк является второй ракеткой Украины
Костюк является второй ракеткой Украины
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на лучшее в своей карьере место в рейтинге WTA, который был обновлен 6 марта.

Костюк поднялась сразу на 12 позиций в рейтинге и занимает теперь 40-е место. Из украинок выше нее в одиночном разряде только Ангелина Калинина (она осталась 29-й ракетой мира).

Также в топ-200 рейтинга попали Катерина Байндль (82-я, плюс две позиции), Леся Цуренко (95-я, плюс три), Даяна Ястремская (142-я, минус 39) и Дарья Снигур (158-я, минус одна).

Нынешнее место Костюк в одиночном рейтинге WTA – лучшее в ее профессиональной карьере. В парном рейтинге Костюк 33-я.

На рекордную для своей карьеры позицию 20-летняя украинка поднялась после победы 5 марта на турнире WTA в Остине (США). В финальном поединке Костюк в двух сетах обыграла Варвару Грачеву из России.

Контекст:

Ранее самое высокое место в рейтинге WTA в одиночном разряде Костюк занимала в феврале 2022 года – была 49-й, в парном разряде – в январе 2023 года, когда была 31-й.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: рейтинг, теннис, рекорд, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова (Байндль), Дарья Снигур, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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