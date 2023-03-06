После победы на турнире WTA в США украинка Костюк поднялась на рекордное в своей карьере место в рейтинге

Костюк поднялась сразу на 12 позиций в рейтинге и занимает теперь 40-е место. Из украинок выше нее в одиночном разряде только Ангелина Калинина (она осталась 29-й ракетой мира).

Также в топ-200 рейтинга попали Катерина Байндль (82-я, плюс две позиции), Леся Цуренко (95-я, плюс три), Даяна Ястремская (142-я, минус 39) и Дарья Снигур (158-я, минус одна).

Нынешнее место Костюк в одиночном рейтинге WTA – лучшее в ее профессиональной карьере. В парном рейтинге Костюк 33-я.

На рекордную для своей карьеры позицию 20-летняя украинка поднялась после победы 5 марта на турнире WTA в Остине (США). В финальном поединке Костюк в двух сетах обыграла Варвару Грачеву из России.