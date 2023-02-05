Украинка Цуренко проиграла в финале теннисного турнира Thailand Open

Цуренко шестой раз играла в финале турнира WTA Фото: ЕРА

Цуренко, занимающая 136-ю строчку в рейтинге WTA, играла с Чжу Линь из Китая (54-я ракетка мира) и в начале поединка вела 2:0.

Китаянка тем не менее выиграла со счетом 6:4, 6:4.

"Большой теннис Украины" пишет, что Цуренко шестой раз сыграла в финале турнира WTA и боролась за свой пятый титул.

Благодаря выходу в финал Thailand Open Цуренко на следующей неделе вернется в топ-100 лучших теннисисток мира.

В Хуахине украинка заработала $20 226 призовых, отмечает БТУ.