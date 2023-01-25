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На матч Джоковича на Australian Open пришел фанат в футболке с Z. А у стадиона развернули флаги РФ, "ДНР" и с изображением Путина

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Мужчина в футболке с Z находился на трибуне Australian Open
Мужчина в футболке с Z находился на трибуне Australian Open
Фото: EPA

25 января в Мельбурне на турнире Australian Open разразился скандал из-за фаната сербского теннисиста Новака Джоковича. Он пришел в футболке с буквой Z.

"Большой теннис Украины" опубликовал в Twitter несколько фото с матча, где состязались Джокович и россиянин Андрей Рублев.

На снимках запечатлен фанат в белой футболке с именем Джоковича. Но на последующих фото он уже был одет в черную футболку с буквой Z – символом поддержки военной агрессии России в Украине, – которая, судя по всему, была на нем под белой футболкой.

Издание считает, что это впервые символ Z появился на международном теннисном конкурсе.

Судя по другой фотографии, опубликованной "Большим теннисом Украины", к фанату на матче подходил сотрудник турнира. Суть их разговора неизвестна, но на снимках, где фанат берет автограф у Джоковича, на нем уже черная куртка.

Спортивный журналист Тумайни Карайол опубликовал в Twitter видео, снятое на ступеньках возле Rod Laver Arena, где проходит Australian Open.

На нем видны фанаты с флагами Сербии, России и группировки "ДНР". Также на одном из флагов изображено лицо президента России Владимира Путина. Фанаты скандировали: "Россия! Сербия!"

Australian Associated Press пишет, что четырех болельщиков, которые находились возле стадиона, допросила полиция. Среди них был мужчина, который держал флаг с изображением Путина.

Инцидент вызвал широкую критику в соцсетях. В частности, в комментариях под постами Australian Open в Twitter пользователи требовали отреагировать на произошедшее.

"Отвратительные сцены на трибунах. Но так бывает, когда позволяешь стране-террористу участвовать в соревнованиях вместе со зрителями", – написала пользовательница Оливия Войтукович.

Скриншот: AusOpen / Twitter
Скриншот: AusOpen / Twitter

"Australian Open, обратите внимание. Z-армия с нашивками российских флагов на рукавах приносит много горя и страданий. Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога. Возможно, скоро начнутся массированные ракетные обстрелы. Не допускайте этого. Найдите человечность в своих сердцах", – написал другой комментатор.

Скриншот: AusOpen / Twitter
Скриншот: AusOpen / Twitter

Украинский теннисист Александр Долгополов призвал Tennis Australia навсегда запретить мужчине в футболке с буквой Z посещать чемпионаты Австралии.

Контекст:

На Australian Open 2023 допустили теннисистов из России и Беларуси, им разрешено выступить под нейтральным флагом. 

Изначально фанатам было разрешено приносить с собой флаги РФ или Беларуси. Однако 16 января на матч украинской теннисистки Катерины Байндл на Australian Open пришли люди с российским флагом и в футболке с Путиным. После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от организаторов вмешаться.

17 января организаторы турнира объявили, что приносить флаги РФ и Беларуси запрещено.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Австралия, фанаты, полиция, Сербия, флаг, агрессия, запрет, чемпионат, Мельбурн, ДНР, Australian Open, Новак Джокович
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