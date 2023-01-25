На матч Джоковича на Australian Open пришел фанат в футболке с Z. А у стадиона развернули флаги РФ, "ДНР" и с изображением Путина

Мужчина в футболке с Z находился на трибуне Australian Open Фото: EPA

"Большой теннис Украины" опубликовал в Twitter несколько фото с матча, где состязались Джокович и россиянин Андрей Рублев.

На снимках запечатлен фанат в белой футболке с именем Джоковича. Но на последующих фото он уже был одет в черную футболку с буквой Z – символом поддержки военной агрессии России в Украине, – которая, судя по всему, была на нем под белой футболкой.

Издание считает, что это впервые символ Z появился на международном теннисном конкурсе.

* And just like that … we believe this is the 1st display of the Z symbol of Russia’s war on Ukraine at the international tennis tournament.



* Looks like he was hiding it under the white t-shirt huh? pic.twitter.com/iG6Z0wtdkq — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 25, 2023

Судя по другой фотографии, опубликованной "Большим теннисом Украины", к фанату на матче подходил сотрудник турнира. Суть их разговора неизвестна, но на снимках, где фанат берет автограф у Джоковича, на нем уже черная куртка.

The guy received a warning? Asked to change his t-shirt? Asked to leave? Anyway, he put a black jacket on and went for an autograph pic.twitter.com/RpWQxzy4qz — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 25, 2023

Спортивный журналист Тумайни Карайол опубликовал в Twitter видео, снятое на ступеньках возле Rod Laver Arena, где проходит Australian Open.

На нем видны фанаты с флагами Сербии, России и группировки "ДНР". Также на одном из флагов изображено лицо президента России Владимира Путина. Фанаты скандировали: "Россия! Сербия!"

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

Australian Associated Press пишет, что четырех болельщиков, которые находились возле стадиона, допросила полиция. Среди них был мужчина, который держал флаг с изображением Путина.

Инцидент вызвал широкую критику в соцсетях. В частности, в комментариях под постами Australian Open в Twitter пользователи требовали отреагировать на произошедшее.

"Отвратительные сцены на трибунах. Но так бывает, когда позволяешь стране-террористу участвовать в соревнованиях вместе со зрителями", – написала пользовательница Оливия Войтукович.

Скриншот: AusOpen / Twitter

"Australian Open, обратите внимание. Z-армия с нашивками российских флагов на рукавах приносит много горя и страданий. Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога. Возможно, скоро начнутся массированные ракетные обстрелы. Не допускайте этого. Найдите человечность в своих сердцах", – написал другой комментатор.

Скриншот: AusOpen / Twitter

Украинский теннисист Александр Долгополов призвал Tennis Australia навсегда запретить мужчине в футболке с буквой Z посещать чемпионаты Австралии.

This guy will get banned for life, at least for all Australian events, right? @AustralianOpen https://t.co/IpP5g4q9lr — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) January 25, 2023