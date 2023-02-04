Украинка Цуренко вышла в финал теннисного турнира Thailand Open

Цуренко, занимающая 136-ю строчку в рейтинге WTA, играла против Бьянки Андрееску из Канады (42-я ракетка мира).

В первом сете украинка оказалась в шаге от поражения (промежуточный счет был 3:5), но затем сумела выиграть восемь геймов подряд, после чего спортсменка из Канады отказалась от дальнейшей борьбы.

Итоговый результат – 7:5, 4:0.

"Большой теннис Украины" пишет, что отказ продолжать поединок канадская теннисистка объяснила проблемами с плечом.

В четвертьфинале Андрееску обыграла другую украинку, Марту Костюк (60-я в мировом рейтинге), со счетом 6:0, 7:6.

В финале Thailand Open, который состоится 5 февраля, соперницей Цуренко будет Чжу Линь из Китая (54-я ракетка мира).