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Украинка Цуренко вышла в финал теннисного турнира Thailand Open

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Цуренко выиграла восемь геймов подряд
Цуренко выиграла восемь геймов подряд
Фото: ЕРА

4 февраля в городе Хуахин (Таиланд) украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла полуфинальный поединок на турнире Thailand Open. Об этом сообщает сайт WTA.

Цуренко, занимающая 136-ю строчку в рейтинге WTA, играла против Бьянки Андрееску из Канады (42-я ракетка мира).

В первом сете украинка оказалась в шаге от поражения (промежуточный счет был 3:5), но затем сумела выиграть восемь геймов подряд, после чего спортсменка из Канады отказалась от дальнейшей борьбы.

Итоговый результат – 7:5, 4:0.

"Большой теннис Украины" пишет, что отказ продолжать поединок канадская теннисистка объяснила проблемами с плечом.

В четвертьфинале Андрееску обыграла другую украинку, Марту Костюк (60-я в мировом рейтинге), со счетом 6:0, 7:6.

В финале Thailand Open, который состоится 5 февраля, соперницей Цуренко будет Чжу Линь из Китая (54-я ракетка мира).

Контекст:

Thailand Open из серии турниров WTA проходит на хардовом покрытии с 30 января по 5 февраля. Призовой фонд турнира составляет около $259 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Таиланд, теннис, спортсмены, WTA, Леся Цуренко, украинки, финал, турнир
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