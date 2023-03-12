Последние удары из Беларуси были осенью. Все это есть в официальных нотах, после победы сможем предъявить – посол Украины

По его словам, с начала полномасштабной войны посольство фиксирует обстрелы с территории Беларуси в официальных нотах.
"Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две – четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси", – сказал дипломат.
На вопрос, являются ли власти Беларуси также ответственными за преступление агрессии против Украины, он отметил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко признавал свое участие в так называемой "специальной военной операции" России.
"Автоматически получается, что да. Правда, он говорил, что помогает лечить раненых и в таком духе. Но здесь также тренируются российские войска, выдается вооружение и боеприпасы. Мы будем говорить о размере ответственности после победы. Есть факт, что Беларусь является соучастницей войны. Сам Лукашенко говорит об этом. Беларусь пытается говорить, что их солдат и техники здесь нет. Но в последнее время мы видим и технику, и тренировки на базах солдат, которые потом появляются на восточном фронте в Украине", – сказал Кизим.
Он выразил удивление, что белорусы периодически "начинают поднимать шум", в частности с падением якобы украинской ракеты С-300 в Беларуси.
"А чего вы удивляетесь? Сколько ракет вы запустили? Они это понимают, принимают во внимание, хотя и считают, что это наша провокация или еще что-то. Но моя позиция: не было бы войны – не летали бы ракеты. Лучше давите на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы он ее остановил", – подчеркнул посол.
Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы заново атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".