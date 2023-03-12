Последние удары из Беларуси были осенью. Все это есть в официальных нотах, после победы сможем предъявить – посол Украины

По его словам, с начала полномасштабной войны посольство фиксирует обстрелы с территории Беларуси в официальных нотах.

"Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две – четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси", – сказал дипломат.

На вопрос, являются ли власти Беларуси также ответственными за преступление агрессии против Украины, он отметил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко признавал свое участие в так называемой "специальной военной операции" России.

"Автоматически получается, что да. Правда, он говорил, что помогает лечить раненых и в таком духе. Но здесь также тренируются российские войска, выдается вооружение и боеприпасы. Мы будем говорить о размере ответственности после победы. Есть факт, что Беларусь является соучастницей войны. Сам Лукашенко говорит об этом. Беларусь пытается говорить, что их солдат и техники здесь нет. Но в последнее время мы видим и технику, и тренировки на базах солдат, которые потом появляются на восточном фронте в Украине", – сказал Кизим.

Он выразил удивление, что белорусы периодически "начинают поднимать шум", в частности с падением якобы украинской ракеты С-300 в Беларуси.

"А чего вы удивляетесь? Сколько ракет вы запустили? Они это понимают, принимают во внимание, хотя и считают, что это наша провокация или еще что-то. Но моя позиция: не было бы войны – не летали бы ракеты. Лучше давите на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы он ее остановил", – подчеркнул посол.