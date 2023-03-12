ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последние удары из Беларуси были осенью. Все это есть в официальных нотах, после победы сможем предъявить – посол Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кизим: Мы будем говорить о размере ответственности Беларуси после победы
Кизим: Мы будем говорить о размере ответственности Беларуси после победы
Фото: Ihor Kyzym / Facebook

Последний раз Украину обстреливали с территории Беларуси в октябре 2022 года, россияне тогда использовали дроны, сообщил посол в Беларуси Игорь Кизим. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, опубликованном 10 марта.

По его словам, с начала полномасштабной войны посольство фиксирует обстрелы с территории Беларуси в официальных нотах.

"Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две – четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси", – сказал дипломат.

На вопрос, являются ли власти Беларуси также ответственными за преступление агрессии против Украины, он отметил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко признавал свое участие в так называемой "специальной военной операции" России.

"Автоматически получается, что да. Правда, он говорил, что помогает лечить раненых и в таком духе. Но здесь также тренируются российские войска, выдается вооружение и боеприпасы. Мы будем говорить о размере ответственности после победы. Есть факт, что Беларусь является соучастницей войны. Сам Лукашенко говорит об этом. Беларусь пытается говорить, что их солдат и техники здесь нет. Но в последнее время мы видим и технику, и тренировки на базах солдат, которые потом появляются на восточном фронте в Украине", – сказал Кизим. 

Он выразил удивление, что белорусы периодически "начинают поднимать шум", в частности с падением якобы украинской ракеты С-300 в Беларуси.

"А чего вы удивляетесь? Сколько ракет вы запустили? Они это понимают, принимают во внимание, хотя и считают, что это наша провокация или еще что-то. Но моя позиция: не было бы войны – не летали бы ракеты. Лучше давите на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы он ее остановил", – подчеркнул посол. 

Контекст:

Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы заново атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Игорь Кизим
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик G
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (57341)
2
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (36396)
3
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (33211)
4
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19607)
5
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (18634)
6
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (18350)
7
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (18101)
8
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17869)
 
 
 
 