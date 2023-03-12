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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Макей не отвечал на звонки. Это тоже ответ". Посол в Беларуси рассказал, как прошло 24 февраля 2022 года в Минске

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Кизим о вторжении из Беларуси: Все здешние руководители силовых структур уверяли: "Нет, такого не может быть, это неправда, мы не готовимся"
Кизим о вторжении из Беларуси: Все здешние руководители силовых структур уверяли: "Нет, такого не может быть, это неправда, мы не готовимся"
Фото: radiosvoboda.org

В день начала полномасштабного вторжения России в Украину тогдашний глава МИД Беларуси Владимир Макей не отвечал на звонки украинского посла. Об этом посол в Беларуси Игорь Кизим рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 10 марта.

Он вспомнил, что сотрудников посольства тогда разбудили около 5.30. Они еще не знали точно, есть ли атака из Беларуси, но должны были сообщить белорусскому руководству о начале российской агрессии.

"В 6.30 я пытался дозвониться министру иностранных дел Макею. Он не брал трубку. Я направил ему информацию, которую должен был донести до руководства Беларуси. Я видел в WhatsApp, что он прочитал ее, – были галочки. Ответа не было", – рассказал Кизим.

По его словам, в тот день украинская сторона направила две ноты. Первую – в 8.30 – о начале агрессии.

Во второй, отправленной в 14.30, говорилось, что Украина уже точно знает о начале вторжения из Беларуси и возлагает ответственность за дальнейшее ухудшение отношений на Минск.

"Макей не отвечал мне. Удивительная история. Мы переписывались, но он только ставил "+". Затем мы общались во время визита нашей делегации в Беловежскую пущу на переговоры. Он сказал, что все читал и докладывал. Отсутствие ответа в дипломатии – это тоже ответ", – добавил Кизим.

Посол также напомнил, что накануне полномасштабного вторжения белорусские силовики заверяли, что с их территории его не будет.

"Заверения были из всех силовых структур. [Глава Генштаба ВСУ Валерий] Залужный звонил начальнику Генштаба [Виктору] Гулевичу. Был и звонок нашего руководителя пограничной службы Сергея Дейнеко за несколько часов до начала вторжения. И все здешние руководители силовых структур уверяли: "Нет, такого не может быть, это неправда, мы не готовимся", – сказал он. 

По словам Кизима, посольство не участвовало в организации этих разговоров, так как были сильные контакты напрямую между ведомствами.

Контекст:

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир  Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны. 

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы заново атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Теги: Беларусь, посольство, МИД Украины, переговоры, МИД Беларуси, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, посольство Украины, Владимир Макей, Игорь Кизим, Владимир Гулевич, Валерий Залужный, Сергей Дейнеко
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