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Яценюк: Заявления военного преступника Лукашенко, Орбана и мирный план Китая сходятся к одному – России нужно время на перегруппировку и восстановление

 
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Яценюк считает, что России нужно замораживание войны в Украине
Яценюк считает, что России нужно замораживание войны в Украине
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Мирные предложения", озвученные находящимся в Беларуси при власти с 1994 года Александром Лукашенко, делались в угоду страны-террориста России, которая вторглась в Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Это однозначно российская методичка. Кроме того, что такое заявление сделал военный преступник (а я его также отношу к военным преступникам, этот потешный диктатор Лукашенко), аналогичное же заявление сделал один из лидеров стран-членов Европейского союза товарищ [Виктор] Орбан, [премьер-министр Венгрии]. И они как-то странно перекликаются, вы знаете, эти заявления. Такое впечатление, что эти заявления писал один и тот же человек. На хорошем русском языке только", – сказал он.

Экс-премьер Украины считает, что планы у России изменились.

"Их ключевая задача – они уже сейчас даже не просят о каких-то мирных переговорах. Вы, кстати, посмотрите, что тезисы о мирных переговорах пропали из повестки дня, о соглашении о мире", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что "есть тезис о перемирии".

"Тезисы о денацификации, демилитаризации, денатозации тоже пропали, как катран из плота. Что-то я их уже не слышу, этой риторики. Сейчас появилась новая риторика. Кстати, эту риторику нужно увязать. То есть военный преступник Лукашенко; Орбан, поддержавший фактически это перемирие; и мирный план Китая, не имеющий ничего общего с миром, но имеющий только общее с тем, чтобы фактически прекратить контрнаступательную активность украинского государства, – они все сходятся в одно. То есть им нужно время, им нужно замораживание конфликта", – объяснил Яценюк.

По его словам, противник хочет "за счет этого времени собрать силы, ресурсы, за счет этого времени, возможно, притупить внимание Запада, работать на Западе против Украины, работать в Соединенных Штатах против Украины".

"То есть им нужно время на перегруппировку – первое. На получение дополнительного финансового ресурса – второе. На восстановление своего военного промышленного потенциала – третье. На обход санкций – четвертое. [...] Пятое – это подрыв единства Европейского союза. Шестое – это и еще психологическое давление внутри Украины", – перечислил Яценюк.

Он подчеркнул, что "в принципе все сходится в одно – что для России так называемое перемирие является ключевым условием для восстановления через время полномасштабной наступательной операции".

"На данном этапе у них не хватает сил и средств. И потому им нужно эти шесть пунктов, о которых я вам только что сказал. Эти шесть пунктов можно достичь, если они получат это перемирие. Но перемирие они не получат. Потому что это никакое не перемирие. Это фактически остановка войны на условиях России", – подчеркнул Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись с разных направлений, в том числе из Беларуси, которая предоставила стране-агрессору свою территорию. 

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом президент России Владимир Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Орбан поддержал "мирный план Китая".

31 марта 2023 года Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Венгрия, Виктор Орбан, переговоры, перемирие, война России против Украины, конфликт, диктатор
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