Яценюк: Заявления военного преступника Лукашенко, Орбана и мирный план Китая сходятся к одному – России нужно время на перегруппировку и восстановление

"Это однозначно российская методичка. Кроме того, что такое заявление сделал военный преступник (а я его также отношу к военным преступникам, этот потешный диктатор Лукашенко), аналогичное же заявление сделал один из лидеров стран-членов Европейского союза товарищ [Виктор] Орбан, [премьер-министр Венгрии]. И они как-то странно перекликаются, вы знаете, эти заявления. Такое впечатление, что эти заявления писал один и тот же человек. На хорошем русском языке только", – сказал он.

Экс-премьер Украины считает, что планы у России изменились.

"Их ключевая задача – они уже сейчас даже не просят о каких-то мирных переговорах. Вы, кстати, посмотрите, что тезисы о мирных переговорах пропали из повестки дня, о соглашении о мире", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что "есть тезис о перемирии".

"Тезисы о денацификации, демилитаризации, денатозации тоже пропали, как катран из плота. Что-то я их уже не слышу, этой риторики. Сейчас появилась новая риторика. Кстати, эту риторику нужно увязать. То есть военный преступник Лукашенко; Орбан, поддержавший фактически это перемирие; и мирный план Китая, не имеющий ничего общего с миром, но имеющий только общее с тем, чтобы фактически прекратить контрнаступательную активность украинского государства, – они все сходятся в одно. То есть им нужно время, им нужно замораживание конфликта", – объяснил Яценюк.

По его словам, противник хочет "за счет этого времени собрать силы, ресурсы, за счет этого времени, возможно, притупить внимание Запада, работать на Западе против Украины, работать в Соединенных Штатах против Украины".

"То есть им нужно время на перегруппировку – первое. На получение дополнительного финансового ресурса – второе. На восстановление своего военного промышленного потенциала – третье. На обход санкций – четвертое. [...] Пятое – это подрыв единства Европейского союза. Шестое – это и еще психологическое давление внутри Украины", – перечислил Яценюк.

Он подчеркнул, что "в принципе все сходится в одно – что для России так называемое перемирие является ключевым условием для восстановления через время полномасштабной наступательной операции".

"На данном этапе у них не хватает сил и средств. И потому им нужно эти шесть пунктов, о которых я вам только что сказал. Эти шесть пунктов можно достичь, если они получат это перемирие. Но перемирие они не получат. Потому что это никакое не перемирие. Это фактически остановка войны на условиях России", – подчеркнул Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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